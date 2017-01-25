«Бурая тина» Тимоши

Затянулась бурой тиной

Гладь старинного пруда.

Ах, была, как Буратино,

Я когда-то молода!

(Автор слов неизвестен)

Прочитав статьи про «Золотой ключик» в газетах «Маяк» № 79 от 16.10.2015 и № 89 от 23.11.2016, может показаться, что тайна Буратино полностью раскрыта, так как мы разгадали всех реальных людей, скрытых автором под масками кукольных персонажей. Но это было только начало. Вот невероятное продолжение наших расследований. Как оказывается, за этой «детской» сказкой скрыта, между прочим, личная любовная драма самого графа А. Толстого.

TORNA A SURRIENTO

Граф Толстой после революции эмигрировал, но потом вернулся и стал большим советским писателем, трижды лауреатом Сталинской премии. Внучка писателя, Елена Толстая пишет: «Оживление интереса к переводу «Пиноккио» у Толстого совпало с визитом к Горькому в Сорренто весной 1932 года, когда разгоралась его любовь к Надежде Пешковой по кличке Тимоша, снохе Горького».

По семейной байке, молоденькая Надежда Пешкова влетела в гостиную в шляпке, а Горький воскликнул: «Тимошка, как есть Тимошка!» (так в старой России окрикивали кучеров. – В.П.). Кличка прижилась, с той поры все Надежду и звали Тимошка.

Оказывается, два месяца в Сорренто рядом с юной красавицей стали для Алексея Толстого сказочным праздником и полностью изменили его жизнь. Всё это время он уговаривал Горького вернуться. И через год Горький с семьей вернулся в СССР. Толстой стал частым гостем у них в доме в Горках, даже подолгу жил там, всё больше отчуждаясь от своей семьи. В минуты уединения он читал Тимоше первые части сказки, мечтая посвятить ей «Буратино». Всё происходило как в сказке. Но вокруг существовала еще и жестокая реальность. Вскоре Тимоша овдовела и уехала в Париж. Толстой поехал за ней. Провел там более месяца, но, отвергнутый, вернулся в Москву один. Вот воспоминания его третьей жены, поэтессы Натальи Крандиевской: «Неудавшийся роман с Пешковой пришел к естественному концу. Отвергнутое чувство заставило его, сжав зубы, сесть за работу. Он был мрачен. Казалось, он мстит мне за свой крах. С откровенной жестокостью говорил: «У меня осталась одна работа, у меня нет личной жизни». Вот в какой тяжелой жизненной ситуации рождались веселые приключения деревянного человечка! Дальше – еще трагичнее: Толстой расстается с Крандиевской (от брака с которой есть внучка – писательница Татьяна Толстая и правнук Артемий Лебедев – известный дизайнер. – В.П.), дважды переносит инфаркт… Но, возможно, именно разрыв с этой роковой женщиной, с Тимошей, спас ему жизнь. Действительно, очень странно умирает ее муж, сын М. Горького… Был расстрелян нарком Ягода, неравнодушный к Тимоше и признавшийся на допросе в убийстве Пешкова… Трагически закончили жизнь еще несколько известных ее возлюбленных… А что же А. Толстой? Закончив книгу, он сделал предложение своей секретарше Людмиле Баршевой и в качестве свадебного подарка преподнес четвертой, последней жене «Золотой ключик»!

«СУДЬБА ТИМОШИ»

А какова же судьба Тимоши? Невестка Горького – Надежда Пешкова – была всегда первой красавицей Москвы. Но после загадочной смерти сначала мужа, а затем и свекра жизнь этой женщины превратилась в настоящей кошмар. Недаром Анна Ахматова как-то в 1956 году сказала: «Наше время даст изобилие заголовков для будущих трагедий. Я так и вижу одно женское имя аршинными буквами на афише». И вывела пальцем в воздухе: «Тимоша».

Максим Пешков, сын М. Горького, был вторым мужем Тимоши. О первом ее браке дочь Марфа вспоминает так: «Их было восемь детей – мама предпоследняя. Когда ей исполнилось двенадцать лет, семья переехала в Москву (из Томска. – В.П.), поселилась на Патриарших прудах (вот и связь с М. Булгаковом. – В.П.), в двухэтажном доме – теперь на его месте стоит дом со львами (1944–45 гг., архитектор М.М. Дзисько, мастерская И.В. Жолтовского. – В.П.)… Её мать умерла в 1918 году от «испанки», отец остался с детьми. Моя мама тогда была на выданье. Отец заболел, считал, что у него рак, и спешил устроить свою красивую девочку. Был у него ординатор, влюбленный в Надежду, дарил цветы, конфеты. Отец настоял на замужестве. Венчались они в церкви в Брюсовом переулке (храм Воскресения Словущего; здесь венчались Марина Цветаева и Сергей Эфрон, отпевали Сергея Бондарчука, Евгения Евстигнеева, Олега Борисова. – В.П.). После свадьбы жених напился, невеста так испугалась, что выскочила из окна и убежала. На этом все кончилось. Она сказала, что не может находиться с ним в одной комнате».

Максим Пешков, с которым они в гимназические годы катались на коньках на Патриарших прудах, дабы утешить беглянку, пригласил ее в увлекательное заграничное путешествие. Они уехали в Италию, где тогда жил Горький, а поженились уже в Берлине. В 1925-м у них родилась дочь Марфа, в 1927-м – Дарья. Как мы уже знаем, в 1932-м все семейство Горького вернулось в СССР. А в мае 1933 года Максим Пешков уснул на скамейке дачи «Горки-10» в одной рубашке. Затем разболелся и умер (11.05.1934). А через два года не стало и самого М. Горького (18.06.1936 – дата финала «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. – В.П.). Вспоминает Марфа Максимовна: «По профессии мама была художницей, с детства рисовала. Мама писала картины и зарабатывала тем, что их продавала. Ее тема была – окружение Горького. Ее работы и сейчас находятся в Музее Горького (Москва, ул. Малая Никитская, 6/2, стр. 5. – В.П.).

«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

В 1938 году обвинение в убийстве Максима Пешкова было предъявлено бывшему главе НКВД Генриху Ягоде. Он полностью признал себя виновным, утверждая, что делал это из «личных соображений», а именно влюблённости в жену Максима, Тимошу, которая некоторое время была его любовницей. Тимоше приписывают связь и с Тухачевским, как мы знаем, с Алексеем Толстым, директором Музея М. Горького Иваном Лупполом (его арестовали в Грузии. – В.П.), Мироном Ивановичем Мержановым (дед известного краеведа, архитектора, историка архитектуры Сергея Борисовича Мержанова. – В.П.), арестованным 12 августа 1943 года прямо в квартире Тимоши. В начале пятидесятых в семью Пешковых вошел Владимир Федорович Попов, овдовевший зять Михаила Калинина, инженер-строитель, моложе ее на десять лет. Но и его арестовали, как и всех остальных…

Сама же Тимоша прожила до самой старости в доме на Малой Никитской, где ей принадлежали три комнаты. Умерла в 1971 году, в возрасте 69 лет от сердечного приступа на даче в Жуковке, купленной ей Ягодой.

И снова воспоминания Марфы Максимовны: «Что такого было в маме? Красивая она была, конечно. Но дело не в красоте. Она была женственная, добрая. Очаровательная. Именно так о ней говорили: «Очаровательная». И вот так ей не везло».

Владимир ПАРАМОНОВ

На снимках:

Надежда Пешкова, она же Тимоша.

Алексей Толстой и Максим Горький.

Надежда Пешкова с мужем, дочерьми и М. Горьким.