«Боливар не вынесет двоих»…

Вопрос о выделении денег на проект новой котельной обсудили городские депутаты

На внеочередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов города Пушкино, которая проходила 26 января, был вынесен внеплановый вопрос о газоснабжении музыкального колледжа, который должен быть построен к концу 2017 года, как обещал губернатор Московской области А. Воробьев.

Напомним, что Музыкальный колледж им. Сергея Прокофьева на улице Писаревской в начале прошлого года сгорел. Прибывший на место происшествия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал построить за счет области новое современное здание учреждения культуры, соответствующее требованиям времени. Проект, как сообщалось вначале, предусматривает строительство не только здания колледжа, но и собственной котельной, а также капитальное благоустройство прилегающей территории.

Однако в процессе реализации проекта чьи-то планы поменялись и из областного правительства поступило предложение увеличить мощность котельной на ул. Писаревской за счет средств города и «посадить» новое здание на её сети.

Об этом комиссии Совета депутатов доложил заместитель директора «Пушкинской теплосети» Илья Данилов.

Он сообщил, что финансирование строительства областью ограничивается лишь объектами, находящимися в пределах границ земельного участка, на котором будет вестись застройка. Все работы за границами участка, по его словам, должны проводиться либо за счет субсидий, либо на деньги Пушкинского района, либо города Пушкино.

И. Данилов добавил, что «Пушкинской теплосети» по линии областного Минстроя готовы выделить субсидию в размере 50 млн руб. Но, чтобы получить эти деньги, необходимо «актуализировать» схему теплоснабжения, а также оплатить её проектирование, на которое требуется порядка 4 млн руб. Их необходимо найти в городском бюджете.

По словам И. Данилова, котельная на Писаревской не потянет такой объект, как музыкальный колледж, и может возникнуть дефицит тепловой энергии.

Информация Ильи Данилова восторгов у депутатов не вызвала. Против выступили глава г. Пушкино С. Гулин, депутаты С. Гуржин и А. Бушев.

– Каждый проект проходит экспертизу, ни одна экспертиза не выдаст положительное заключение, пока не решены вопросы с теплоснабжением, электроснабжением и всем прочим, – прокомментировал Сергей Гуржин. – При капитальном строительстве заказчик (в данном случае Минкультуры Московской области) должен обеспечить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением нового объекта теплом, электричеством, водой и водоотведением… Город не обязан это финансировать из своего бюджета. Если мы согласимся вкладываться в этот проект, он превратится в бездонную бочку – завтра придут электрики, скажут, что у них мощности для колледжа не хватает, и попросят денег у города, потом придет «Водоканал»… Депутаты единодушно поддержали коллегу.

– Если Минстрой взялся за эти работы, то он обязан запроектировать и построить всё в комплексе, – резюмировал Сергей Гуржин.

И хотя данный вопрос обсуждался за рамками регламента комиссии, Совет депутатов всё же четко сформулировал свою позицию: попытка областного Минстроя переложить часть затрат по строительству музыкального колледжа на местный бюджет вряд ли найдет в Пушкино понимание.

Татьяна ГРИНИВЕЦКАЯ

Фото Николая Ильницкого

На снимках:

На этом месте стоял сгоревший колледж. Площадку расчистили под будущее строительство.

Котельная на ул. Писаревской.