Битва за чистоту: быть или не быть?

В Пушкино продолжается акция по передаче жителям частного сектора индивидуальных контейнеров для сбора бытовых отходов.

Напомним: чтобы бесплатно получить контейнер, необходимо заключить договор с мусоровывозящей компанией и внести по нему аванс в размере не менее 1000 рублей.

Про так называемую мусорную революцию

в Пушкинском муниципальном районе уже не писал разве что ленивый. Сколько дебатов, горячих споров, мнений и решений было на эту тему!

Тем не менее стихийные свалки растут на улицах микрорайонов со скоростью снежной лавины. Ну ни в какую не хотят владельцы частных жилых домов или приезжающие в город на летний период дачники нести дополнительные затраты, связанные с уборкой территорий!

И всё же решение этой проблемы медленно, но верно движется в положительном направлении. Возможно, потому, что в случае не заключения договоров с компаниями, занимающимися вывозом мусора, на частных домовладельцев налагаются денежные взыскания (штраф 5000 рублей), или же оттого, что самим жителям уже надоело «любоваться» навалами мусора на улицах.

Вывозом бытовых отходов в микрорайоне Клязьма занимаются две мусоровывозящие компании: «Спецтранс-17» и ООО «Экон». С одной из них местный житель Владимир Иванов и заключил договор на вывоз мусора на пять месяцев.

«Это очень удобно и, хотя пенсия небольшая, на мой взгляд, недорого (минимальный тариф компании – 195 рублей в месяц). Теперь раз в семь дней за мусором будет приезжать спецмашина. Я здесь родился и мне очень больно смотреть на разбросанные всюду отходы. Надеюсь, моему примеру последуют многие», – поделился пенсионер.

В качестве бонуса к договору менеджеры компании «Спецтранс-17» вручили Иванову бесплатный контейнер на 120 литров.

«На данный момент с мусоровывозящими компаниями заключили договор 10 % частных домовладельцев. Мы с Госадмтехнадзором устраиваем рейды, проводим разъяснительные беседы, штрафуем домовладельцев, не заключивших договоры. Лица, выбрасывающие мусор на

старые места, где ранее находились контейнеры, также подвергаются денежному взысканию», – рассказал начальник территориального управления микрорайона Клязьма Дмитрий Объедков.

Так быть или не быть чистыми улицам нашего города? Думается, решение этого вопроса зависит от каждого из нас, от нашей ответственности и самодисциплины.

Алексей СУРКОВ

Фото Николая Ильницкого