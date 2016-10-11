Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области

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Битва за чистоту: быть или не быть?

11.10.2016 2 комментария Написал ivanfox

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В Пушкино продолжается акция по передаче жителям частного сектора индивидуальных контейнеров для сбора бытовых отходов.

Напомним: чтобы бесплатно получить контейнер, необходимо заключить договор с мусоровывозящей компанией и внести по нему аванс в размере не менее 1000 рублей.

 

Про так называемую мусорную революцию

в Пушкинском муниципальном районе уже не писал разве что ленивый. Сколько дебатов, горячих споров, мнений и решений было на эту тему!

Тем не менее стихийные свалки растут на улицах микрорайонов со скоростью снежной лавины. Ну ни в какую не хотят владельцы частных жилых домов или приезжающие в город на летний период дачники нести дополнительные затраты, связанные с уборкой территорий!

И всё же решение этой проблемы медленно, но верно движется в положительном направлении. Возможно, потому, что в случае не заключения договоров с компаниями, занимающимися вывозом мусора, на частных домовладельцев налагаются денежные взыскания (штраф 5000 рублей), или же оттого, что самим жителям уже надоело «любоваться» навалами мусора на улицах.

Вывозом бытовых отходов в микрорайоне Клязьма занимаются две мусоровывозящие компании: «Спецтранс-17» и ООО «Экон». С одной из них местный житель Владимир Иванов и заключил договор на вывоз мусора на пять месяцев.

«Это очень удобно и, хотя пенсия небольшая, на мой взгляд, недорого (минимальный тариф компании – 195 рублей в месяц). Теперь раз в семь дней за мусором будет приезжать спецмашина. Я здесь родился и мне очень больно смотреть на разбросанные всюду отходы. Надеюсь, моему примеру последуют многие», – поделился пенсионер.

В качестве бонуса к договору менеджеры компании «Спецтранс-17» вручили Иванову бесплатный контейнер на 120 литров.

«На данный момент с мусоровывозящими компаниями заключили договор 10 % частных домовладельцев. Мы с Госадмтехнадзором устраиваем рейды, проводим разъяснительные беседы, штрафуем домовладельцев, не заключивших договоры. Лица, выбрасывающие мусор на

старые места, где ранее находились контейнеры, также подвергаются денежному взысканию», – рассказал начальник территориального управления микрорайона Клязьма Дмитрий Объедков.

Так быть или не быть чистыми улицам нашего города? Думается, решение этого вопроса зависит от каждого из нас, от нашей ответственности и самодисциплины.

 

Алексей СУРКОВ

Фото Николая Ильницкого

ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации

2 комментариев
  1. Tatiana65 Tatiana65
    22.10.2016    

    В Пушкино около гимназии N4 вдоль всего забора протянулась огромная свалка.Скоро заведутся крысы,будут распространяться вирусы,бактерии,запахи.Чем будут дышать дети?Видно,что дилетант «Экон»не справляется со своими обязанностями.Какие меры будут предприниматься.Такое вижу первый раз в жизни:постоянные халтура и безразличие.Татьяна.

    • ivanfox ivanfox
      24.10.2016    

      Там вдоль забора – тротуар вроде. Изображение мусорной кучи можете прислать на mayak-pushkino@mail.ru ?
      А обвинять «Экон» в дилетантизме, по меньшей мере, неразумно.

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