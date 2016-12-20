«Автора!!!»

В прессе всё больше разгорается скандал между Филиппом Киркоровым и Дидье Маруани о праве на авторство одной из мелодий… А я подумал, что масса подобных скандалов происходила и в прошлом, а некоторые из них связаны с нашим краем…

«ПО ДОЛИНАМ…»

В детстве моей любимой песней была «По долинам и по взгорьям». И как же я удивился, когда узнал, что автор слов, Петр Семенович Парфенов (1894–1937), когда-то жил буквально по соседству – в Тарасовке, по адресу: переулок Радио, дом № 11!

У Петра Семеновича была непростая судьба, со своими «долинами и взгорьями». Он родился в крестьянской семье в селе Никольском (Белебейский уезд Уфимской губернии). В детстве был свинопасом, затем батраком, кучером, дворником, булочником в Златоусте, каменщиком в Уфе, работником на железнодорожных станциях Порзя и Владивосток… После этого – бухгалтером, официантом ресторана в Харбине, учителем в Приморской области и на Тетюхинских рудниках… С 1914 года – на фронтах Первой мировой войны, стал кавалером двух Георгиевских крестов. И только с 1915 года начал публиковать в газетах свои стихи. В 1917-м вступил на фронте в большевистскую партию. В 1918 году стал командиром полка имени Карла Маркса на Алтайском фронте. Затем переехал на Дальний Восток, где принимал активное участие в Гражданской войне в рядах Красной армии. Время шло, и в марте 1922-го он переехал в Москву, где работал сотрудником Коминтерна, а в 1927–1929 годах – председателем Госплана РСФСР, был делегатом XIV съезда партии. С 1929 года сосредоточился на писательской деятельности, замеченной Новиковым-Прибоем (дом-музей которого находится по соседству в Черкизове), и в 1934 году стал членом Союза писателей СССР по рекомендации М. Горького.

«…И ПО ВЗГОРЬЯМ…»

Его творчество, возможно, давно забыли бы, но необыкновенную популярность получила песня «По долинам и по взгорьям», текст к которой написан был им (правда, авторство приписывают ещё В.А. Гиляровскому – «дяде Гиляю») в 1919 году (музыка – Илья Атуров). Известность песни стала так велика, что в Испании и Греции появились варианты ее на ту же музыку. С 1930 по 1935 год семья П.С. Парфенова жила в Тарасовке. Петр Семенович здесь много писал и часто встречался с А.С. Новиковым-Прибоем. В октябре 1935-го он был арестован, препровожден в Бутырку, а 29 июля 1937 года (ровно через месяц после своего 43-летия) расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР по обвинению в организации контрреволюционной террористической группы. Его реабилитировали посмертно в 1956 году. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Его семья (жена – Антонина Алексеевна Парфенова, два сына – Борис и Глеб и два его брата – Виктор и Василий) до 1937 года продолжала жить в Тарасовке.

«ШЛА ДИВИЗИЯ»?

Казалось бы, справедливость восторжествовала, его полностью оправдали, но до сих пор ведутся споры об авторстве песни «По долинам и по взгорьям…», и основания для этого есть… Так, у «дроздов» – бойцов Добровольческой армии генерала Михаила Дроздовского (это первый царский генерал, после Февральской революции открыто заявивший о соей верности монархии. – В.П.) был свой марш с текстом в кратком изложении боевой биографии полка. В 1919 году из находившихся в Румынии русских частей был сформирован отряд добровольцев, который с боями совершил 1200-верстный поход на Дон: «Шли дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал». Этот марш можно выставлять на конкурс «Угадай мелодию», чтобы вконец запутать игрока, но у всех ответ будет один: «Марш дальневосточных партизан»! В то же самое время с этой песней шли в бой и «дрозды», и дальневосточные партизаны, и части Красной армии… Кроме того, эта песня еще и «Гимн махновцев» 1919 года, и марш «сибирских стрелков» 1915-го… Менялись только слова, а мелодия оставалась всё той же.

«ПОД САМОВАРОМ…»

Вам знакомо такое имя – Феофания Марковна Квятковская (1914–1991), композитор, поэт, драматург? В 1931 году эта огромного таланта и ослепительной красоты женщина пишет две песни, до сих пор любимые во всем мире, – танго «Аргентина» на стихи Тадеуша Бернацкого и фокстрот «Под самоваром». Фокстрот был написан для варшавского кабаре «Morskie oko» («Морской глаз». – В.П.), а текст подготовил Анжей Власта. Сохранились газетные вырезки, афиши, программки, клавир 1931 года с указанием авторов «Под самоваром». Буквально вся Польша напевала эту незамысловатую песенку. А в 1933 году уже вышла пластинка в Риге с русским текстом (у коллекционеров она есть. – В.П.). Автор музыки и слов обозначен на ней так: «Ф. Гордон». И вдруг в феврале 1934 года джаз-оркестр Леонида Утесова тоже записывает эту песню на пластинку под названием «Маша», но с выходными данными: «Обработка Л. Дидерихса, слова В. Лебедева-Кумача». Это же наш знаменитый клязьминский дачник (см. подробнее «Маяк» № 68 от 09.09.2016, «Маяк» № 78 от 14.10.2016). Сразу вопрос: откуда у Лебедева-Кумача оказался этот текст? Он же автор патриотической направленности. Но до последнего времени на пластинках красуется его имя.

«ФАИНА, ФАИНА…»

А что же Фаина Гордон? В 1945 году она с матерью переехала в Советский Союз. Одно время руководила джаз-ансамблем Калининградской областной филармонии, но власти его разогнали, а музыкантов репрессировали. После смерти Лебедева-Кумача Фаина Гордон озвучила свои авторские права Леониду Утесову. Он обещал разобраться и восстановить справедливость. Но «воз и ныне там». А Феофания Марковна Квятковская – Гордон до 1991 года тихо жила в Ленинграде, в двух небольших комнатках огромной коммунальной квартиры на улице Салтыкова-Щедрина, часто повторяя: «Я человек непритязательный. Видите, у меня даже пианино нет. Хотя в своё время могла бы, наверное, на одном «самоваре» заработать миллион. Но у меня и в мыслях не было, что есть какие-то формальные вещи. Поют «У самовара» – ну и хорошо. А на фирме «Мелодия», видимо, не очень-то интересуются, кто истинный создатель того или иного произведения».

«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» ЗА АВТОРСТВО

И наконец, в 1991 году в журнале «Столица» № 6 появилась разоблачительная статья журналиста А. Мальгина, в которой утверждалось, что автор «Священной войны» не В. Лебедев-Кумач, а учитель из Рыбинска – А.А. Боде. И что эта песня была написана еще в 1916-м. Но к началу войны автора уже не стало (конец 1937 года. – В.П.), а авторство присвоил В. Лебедев-Кумач…

Выходит, подобное случается не так уж редко!

Владимир ПАРАМОНОВ

На снимках:

П.С. Парфенов.

Ф.М. Квятковская.

А.А. Боде.