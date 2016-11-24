Аварийные дома расселят, но не сразу все

После опубликования в газете «Маяк» «Перечня аварийных жилых домов, подлежащих расселению на территории г. Пушкино», предоставленного Администрацией Пушкинского муниципального района, и размещения этой информации на официальных страницах газеты в соцсетях в редакцию поступил ряд вопросов от пользователей. Мы обратились с просьбой разъяснить их к и.о. заместителя главы Пушкинского муниципального района, курирующего данное направление, В.В. Жуковцу.

– Что имеется в виду под формулировкой «Аварийные дома, мероприятия по которым будут учтены при очередной корректировке программы», если есть четкий и утвержденный план расселения из аварийного жилья, где все даты расселения указаны недвусмысленно: постановление 2360 от 14.10.2015 г. и приложение к нему? Октябрьская, 40. В программе ранее этот дом стоял в плане на расселение на 2019 год. А сейчас почему-то используется формулировка «будут учитываться в дальнейшем», – спрашивает Равиль Бухареев.

– В соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», изменения в которую были утверждены Постановлением Правительства Московской области №726/36 от 5 октября 2016 г., в городе Пушкино планируется переселение 4-х аварийных домов в 2017 году и 8-ми аварийных домов в 2018 году (опубликовано в газете «Маяк», №87 от 16.11.2016 г.). 21 аварийный дом включен в так называемый «резервный» список программы, по которому до настоящего времени не принято окончательное решение о финансовой поддержке, срокам и мероприятиям по переселению. Администрацией Пушкинского муниципального района в адрес Правительства Московской области направлено обращение о софинансировании переселения указанных аварийных домов. В числе аварийных домов, включенных в «резервный» список, находится и дом № 40 по ул. Октябрьской, и аварийные дома № 8 и № 10 по

2-му Фабричному проезду. К сожалению, в настоящее время конкретный срок расселения этих и других домов из данного «резервного» списка указать не представляется возможным.

– Добролюбова, 16. Люди без газа сидели почти месяц. Две квартиры до сих пор без тепла. Когда этот дом расселят? 2-я Домбровская, 10. Стоял в плане на 2017-й, но сейчас его в программе не наблюдается. Почему? – оставили вопросы на страницах газеты в соцсетях Юлия и Никита.

– В соответствии с распоряжением Администрации Пушкинского муниципального района от 31.12.2015 г. №232-р многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: ул. 2-ая Домбровская, д. 10, ул. Добролюбова, д. 16, признаны аварийными и подлежащими сносу до 2020 года.

– На 2-м Фабричном всего один аварийный дом? Там их гораздо больше. Когда будут расселять остальные? – спрашивает Светлана Кошелева.

Ее поддерживает Анна Веселкова:

– На Московском проспекте, 47, в районе бывшей фабрики «Серп и Молот», дом скоро развалится. Его планируют расселять?

– Есть ли новости по сносу дома №8 на 1-м Фабричном проезде? 7-й признан аварийным, а 8-й нет, – задает вопрос Анастасия.

– Вопрос расселения аварийного жилищного фонда, расположенного по 1-му Фабричному и 2-му Фабричному проездам, рассматривается в рамках реализации проекта развития застроенной территории 20 квартала г. Пушкино за счет инвестиционных средств. В настоящее время Администрацией Пушкинского муниципального района ведется подготовка необходимых документов и сведений для проведения аукциона и заключения договора о развитии застроенной территории. На данной территории также расположены два аварийных жилых дома: №8 и №10 по 2-му Фабричному проезду; непригодные для проживания жилые дома: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 по 2-ому Фабричному проезду, дом №7 по 1-му Фабричному проезду, а также дом № 47/1 по Московскому проспекту. Жилой дом №8 по 1-му Фабричному проезду не имеет статуса аварийного и непригодного для проживания.

Подготовила Галина БОРИСОВА

Фото Николая Ильницкого