Андрей ВОРОБЬЁВ: «Муниципальные СМИ для нас – стратегические партнёры»

Деятельность областных средств массовой информации обсудили на встрече губернатора Московской области с руководителями и сотрудниками подмосковных информагентств

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 22 декабря провёл встречу с руководителями и сотрудниками областных и муниципальных средств массовой информации.

«На нашей территории более 2,5 тысяч средств массовой информации. По сути, это условная цифра, потому что сегодня каждый из нас снимает, размещает посты в своих сетях, и, если новость содержательная, если это что-то любопытное, интересное, эта новость имеет вес. Мы с первого дня договорились вести свою работу максимально прозрачно, максимально доходчиво для жителей. Поэтому нам нужна помощь средств массовой информации, нам нужна помощь активных людей, которые объяснят, разъяснят, которые могут высказать свою точку зрения. Конечно, региональная, муниципальная власть рассчитывает на то, чтобы информация была подана корректно, чтобы аргументация была профессиональной. Я хотел бы поблагодарить те СМИ, которые сегодня участвуют в этой работе. Потому что услышать можно одно и то же, а интерпретировать совершенно по-разному. Хочется, чтобы вы и дальше предлагали читателям, зрителям, слушателям достоверную информацию. Существуют СМИ разного уровня, я это хорошо понимаю. Но человек так устроен, что все мы живем в каком-то микрорайоне, в каком-то городе и нам прежде всего интересно, что происходит или будет происходить именно там. Поэтому муниципальные средства массовой информации для нас – стратегические партнеры. Недаром печатные СМИ, несмотря на цифровые технологии, до сих пор востребованы в муниципальных образованиях. Поэтому мы продолжим реализовывать программу по поддержке СМИ на муниципальном уровне», – сказал Андрей Воробьев.

В рамках встречи состоялась торжественная церемония вручения наград Московской области.

За высокий профессионализм и большой вклад в развитие СМИ Московской области знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени награждена директор – главный редактор информационного агентства Рузского района Ирина Кулакова.

Знаком преподобного Сергия Радонежского награждена директор – главный редактор информационного агентства Егорьевского района Зинаида Филиппова.

Почетное звание «Заслуженный работник печати Московской области» присвоено ответственному секретарю информационного агентства Воскресенского района Николаю Барышеву; главному редактору историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец» издательства «Подмосковье» Сергею Шокареву; заведующему отделом Мытищинского информационного агентства Анне Горбачевой; заведующему отделом Дубненского информационного агентства Игорю Намучинскому; заведующему отделом Коломенского информационного агентства Николаю Романову; заведующему отделом Ивантеевского информационного агентства Михаилу Смирнову.

Почетной грамоты губернатора Московской области удостоена заместитель директора Пущинского информационного агентства Диана Ларионова.

Благодарность губернатора Московской области объявлена: коллективу предприятия «Коломенская типография» во главе с генеральным директором Галиной Шароновой; обозревателю редакции новостей «РТВ-Подмосковье» (Радио 1) Ирине Аведовой; оператору электронной верстки информационного агентства Павлово-Посадского района Галине Жужиной; заместителю главного редактора Издательского дома «Подмосковье» Илье Попову; заместителю руководителя отдела дирекции новостей Телеканала «360° Подмосковье» Анастасии Соловьевой.

Подготовила Анастасия КРУГЛОВА

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На снимке:

Директора – главные редакторы «Красноармейского информационного агентства» Елена Агаркова, Ивантеевского – Юрий Кузнецов, Пушкинского – Галина Борисова и сотрудники «Пульса Ивантеевки» Зоя Джан и Михаил Смирнов.