Совместные концерты молодёжных оркестров из Кореи и России «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

18 февраля, в 17:00, во Дворце культуры «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3);

20 февраля, в 19:00, в «Зеркальном зале» Москонцерта (г. Москва, ул. Пушечная, 4, стр. 2).

Вход на все концерты – свободный!

Этот потрясающий музыкальный проект впервые в России осуществят Сеульский Пушкинский дом и Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева при поддержке Корейского культурного центра в Москве, Посольства России в Республике Корее, компании Samsung electronics и Российского государственного университета туризма и сервиса.

Корейскую сторону на совместных концертах молодёжных оркестров будет представлять Пушкинский молодёжный оркестр, основанный в 2012 году в Сеуле при Русском культурно-образовательном центре «Пушкинский дом». Участники коллектива – юные музыканты-любители, непрофессионалы, в возрасте от 10 до 18 лет.

С российской стороны в проекте участвует оркестр Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева под управлением лауреата всероссийского конкурса Ильи Рейбарха. Оркестр колледжа прекрасно зарекомендовал себя выступлениями на конкурсах и фестивалях, коллектив известен стилистическим разнообразием концертных программ и неизменно высоким уровнем исполнительского мастерства юных музыкантов.

В программе совместных концертов – музыка из кинофильмов и классические произведения, включая «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского и Романс для скрипки с оркестром № 2 Людвига ван Бетховена. Солируют виолончелистка Ли Чхэрин и скрипачка Сон Санхва.

Не пропустите!

Пушкинская литературно-музыкальная гостиная

Центральная библиотека (г. Пушкино, ул. Тургенева, 24)

18 февраля, в 15:00

«Ах, медлительные люди, Вы немного опоздали…»

Вечер посвящён поэту Дмитрию КЕДРИНУ.

Ведущие: А. Башкирцева, С. Булаева.

Запись по тел. 539-60-75

ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3)

19 февраля, в 17:00

«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ»

Интригующая комедия.

Стоимость билетов – от 1000 до 2000 рублей.

Заказ билетов по тел. 8 (985)224-31-95.

ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3)

22 февраля, в 18:00

Танцевальный вечер «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…»