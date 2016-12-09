Адрес не изменится, но здание преобразится

Завершена работа над проектом нового музыкального колледжа им. С.С.Прокофьева и музыкальной школы № 1 в г. Пушкино.

Как и было обещано губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, побывавшим на руинах музыкального колледжа после пожара, случившегося в феврале этого года, здание ведущего образовательного учреждения региона будет восстановлено по прежнему адресу: г. Пушкино, ул. Писаревской, 12. На эти работы из областного бюджета предусмотрено порядка 250 млн рублей.

Приятной новостью уходящего года стал разработанный сотрудниками ГУП Московской области НИиПИ градостроительства и утверждённый проект нового здания музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева и музыкальной школы № 1. Второго декабря получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (№ 50-1-1-3-1142-16) по проектно-сметной документации.

Каким же будет новый музыкальный комплекс?

По проекту, здание состоит из трёх блоков: для колледжа на 250 учащихся, музыкальной школы на 600 учащихся и общих помещений. В музыкальном колледже разместятся два репетиционных зала, 19 классов, зал на 300 мест (с возможностью общего использования), спортивный зал, кафе; в музыкальной школе – три репетиционных зала, 34 класса. Общая площадь здания составляет 5758 кв. м.

Выбор подрядной организации, которая возьмётся за строительство, будет осуществлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Галина Ратавнина