А пресса кто? Сила!

День российской печати отмечался 13 января, в канун старого Нового года. И если раньше, еще каких-то 15–20 лет назад, этот праздник касался только печатных СМИ, то сегодня причастными к нему себя ощущают все, кто так или иначе работает с информацией. А потому…

ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ И ВЫБИРАЮТ

В преддверии праздника мы провели опрос как среди читателей печатной версии газеты, так и в соцсетях. Напомним, что предлагалось ответить на следующие вопросы:

Нужна ли сегодня районная печать? 2. Читаете ли интернет-издания? Могут ли заменить, на ваш взгляд, различные информационные сайты и электронные газеты обычную бумажную газету? 3. Сколько лет выписываете «Маяк»? Чем он вас привлекает, что находите в нем интересного, познавательного? Запомнились ли какие-либо публикации? 4. О чем бы хотели прочесть на страницах нашей газеты? Какие, на ваш взгляд, можно поднять темы, осветить проблемы, открыть рубрики? 5. Что пожелаете журналистам «Маяка» в наступившем году?

С ответами, которые мы получили от подписчиков печатной версии газеты, читатели познакомились в прошлом номере (№ 2 от 13 января 2017 г.). Теперь публикуем комментарии пользователей соцсетей, оставленных на нашей странице в «ВКонтакте».

Полина Тауш:

«Газету «Маяк» не выписываю. Несколько раз попадалась в руки. А вот в группу в «ВКонтакте» стала заглядывать. Через нее узнала, что и сайт есть! Не очень удачный, на мой взгляд… Интерфейс неудобный. Мне удобнее просмотреть в группе подборку материалов за день. Про поэзию интересная рубрика появилась. Автор и ведет её, и комментирует в самой группе. Подборки перепостов интересных тем из федеральных СМИ. Про науку, космос, работу, погоду, утро, слово редактора… А краеведение! Детям можно предложить почитать.

Раньше считала, что газета больше для людей преклонного возраста. Может, через Интернет новый состав журналистов и развенчает сложившееся мнение, что газета «Маяк» «для бабушек на лавочке». Сдвиги в этом направлении есть, иначе группа «ВК» газеты была бы «лежачей». Желаю всей редакции двигаться вперед и пробовать новые форматы подачи материалов!»

Наталья Хватова:

«Газету не выписываем, но периодически пользуемся ее услугами для размещения статей, рекламы, так как считаем, что газета разносторонняя, охватывает разные темы и возрастные категории. Возможно, будет полезна рубрика для самых маленьких (считалочки, ребусы и так далее), интересна будет рубрика про кулинарию и садоводство, строительство. Желаем «Маяку» процветания! Всегда ценю его оперативность и внимательность к людям!»

Ирина Галковская:

«Выписываем лет так 10. Много полезной информации. В последнее время газета стала лучше и интереснее. Побольше бы правдивой критики в адрес руководства района и чиновников разного ранга.

Желаю процветания газете. Здоровья и успехов сотрудникам!»

Александр Лебедев:

«Бумажный вариант не выписываю, читаю всё в группе «ВК». Понравились ваши журналисты – юморные ребята! Здоровья им, особенно корреспонденту Алексею (с больной ногой). Нравится, когда выкладывают новости, касающиеся именно нашего города, только жаль, что так мало (в основном почему-то про область). Понравилось, как ваш сотрудник написал про «МосОблЕИРЦ», про якобы ошибочные квитанции о задолженностях по коммунальным услугам – познавательно. А вообще, побольше огонька хотелось бы. Летом попадались некоторые номера «Маяка» случайно, по-моему, были скучноватые, ориентированные в основном на пожилых людей, а здесь в группе читаю – нравится. Журналистам пожелаю нового, интересного материала и дальнейшего процветания газете».

P.S. Все пожелания: и подписчиков газеты, и пользователей соцсетей мы обязательно учтем в своей дальнейшей работе.

РАБОТА НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Сегодня в Пушкинском районе нет недостатка в СМИ. Помимо старейшей газеты «Маяк», у нас активно действуют два телеканала – «Пушкинское телевидение» и «Твой Пушкинский», Интернет-портал «Пушкино Сегодня», радио и пр.

Поэтому по уже сложившейся традиции День российской печати мы в редакции «Маяка» отметили вместе с коллегами из других пушкинских СМИ. Как водится, все такие встречи превращаются в обсуждение существующих проблем и предложений, как сделать наши СМИ ещё интереснее для людей. И речь не только о газете, но и о телевидении, интернет-портале, страницах в соцсетях.

Но начали мы все-таки с поздравлений и награждений. Небольшие сувениры коллегам вручили, а заодно наградили грамотой заведующую отделом дизайна и электронной верстки «Пушкинского информагентства» Татьяну Ларёву. Поздравили и недавно отметившего юбилей нашего замечательного внештатного автора-краеведа Владимира Парамонова, вручив ему грамоту и небольшой подарок (а лучший подарок, как известно, книга). Ну а затем прослушали поздравление с профессиональным праздником на вебинаре от руководителя Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра Анастасии Звягиной и принялись обсуждать совместные проекты, которые позволят сделать наши информационные ресурсы ещё интереснее. А вот о чем мы договорились, пока секрет. Скоро все увидите сами.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

А в это время в соцсети «ВКонтакте», в группе «Наше Пушкино», проводился интернет-опрос «А пресса у нас кто?».

Результаты нас и удивили, и порадовали. Тем более что сами пушкинские СМИ между собой не конкурируют, а, скорее, дополняют друг друга.

СОЦСЕТИ – ТОЖЕ СМИ

Сегодня уже никто не будет спорить, что с появлением в нашей жизни соцсетей ее ритм значительно ускорился. И тех, кто ведет информационные группы в разных соцсетях, мы с радостью причисляем к коллегам. Так какие же группы наиболее популярны у пушкинцев? Такой соцопрос организовала группа «ВК» «Наше Пушкино». И надо сказать, что здесь результатам мы не удивились.

Так что еще раз с прошедшим праздником, коллеги! Ведь вместе мы сила!

Подготовила Галина БОРИСОВА,

главный редактор газеты «Маяк»

Фото Николая Ильницкого

На снимках:

Профессиональный праздник «маяковцы» отметили вместе с коллегами из других СМИ.

В гостях у «Маяка» – главный редактор городского портала «Пушкино Сегодня» Александр Ноздровский.