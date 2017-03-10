А нужны ли скамейки?

На электронную почту газеты «Маяк» с портала «Добродел» пришло коллективное письмо от жителей Пушкинского района с предложением установить в привокзалном сквере г. Пушкино скамейки.

«Десять лет нет скамеек в сквере. Ранее они в нём были. Рядом со сквером много магазинов и транспортный пересадочный узел с авто- и ж/д вокзальными станциями! Там очень большой, почти постоянный поток граждан: пассажиров, потребителей и пешеходов.

В сквере граждане отдыхают, гуляют и транзитно его проходят, в том числе с малолетними детьми. Граждане имеют право на благоустроенный отдых в сквере, сидя на скамьях. Несколько лет граждане тщетно обращались в органы местного самоуправления Пушкинского муниципального района с требованиями закупить и восстановить там скамьи (не менее 6 шт.). От имени Московского областного Общественного Правозащитного Движения «Наши Города» убедительная просьба к «Доброделу» и адресованным должностным лицам посодействовать в их установке».

Под этим письмом стоят девять подписей.

Сегодня действительно многие жители Пушкинского района обращаются с просьбами и предложениями на портал «Добродел». Но вот как к инициативе отдельных граждан относятся жители города? Наш корреспондент побывал в привокзальном сквере и задал горожанам вопрос: а нужны ли им здесь скамейки?

Елена Прозорова, 37 лет (г. Пушкино):

— Лично я не против установки скамеек в сквере. Постоянно гуляю здесь с детьми. Сквер — хорошее место для отдыха, летом здесь можно посидеть в тени деревьев.

Дмитрий Гунько, 27 лет (г. Пушкино):

— Я живу в доме, расположенном напротив сквера. Раньше здесь стояли скамейки и хорошего было мало. Возле них постоянно собирались шумные компании любителей спиртных напитков. Крики, споры, гулянки и драки часто затягивались до утра, что очень мешало нормальному отдыху жителей близлежащих домов.

Михаил Миншутин, 16 лет (г.Пушкино):

— Я считаю, что ничего хорошего не будет, если в сквере установят скамейки. Во-первых, их быстро сломают хулиганы. Во-вторых, здесь будут собираться наркоманы и алкоголики.

Ирина Максимова, 40 лет (г. Пушкино):

— В сквер приходят на прогулку пенсионеры, родители с малышами, скамейки, конечно, нужны. А для безопасности отдыхающих сквер должны патрулировать сотрудники правоохранительных органов.

Сергей Поляков, 59 лет (г.Пушкино):

— Если в сквере установят скамейки, это будет замечательно. А если и клумбы с цветами разбить, то было бы ещё одно прекрасное место для встреч и отдыха в нашем городе.

Галина Архипова, 38 лет (г.Пушкино):

— Скамейки в сквере точно не нужны, это проходное место. Для полноценного отдыха горожан есть находящийся поблизости пушкинский парк.

А что об этом думаете вы?

Галина Борисова