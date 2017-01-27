Про дедушку, внучку и буратино в шортах

Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда.

«Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое мнение в соцсети высказывает Юлия Кибишева и редакция нашего портала с этим согласна».

https://vk.com/pushkinotv?w=wall-5868821_18887

«Ой, чую я, что начнутся сейчас срачи моралфагов и феминисток по этому поводу, — высказывает опасение Илья Крупенников. – Это же просто реклама. Нет обнаженки, нет даже легкой эротики. Не понимаю, почему госпожу Кибишеву это так задело».

«Возможно, потому что там в довольно интимной позе стоят дед и внучка?» – предположила тему инцеста Дарья Ву.

«Дарья, поза ни разу не интимная, — возражает Илья. – Обычно так маленьких детей держат. Хотя может я просто не умею держать детей».

«Ну, не знаю, — задумалась Дарья. – Когда девушка закидывает ногу на бедро мужчине, а тот её поддерживает… и ещё так талию притягивает к себе… у меня это с удержанием малыша не очень ассоциируется. Великовата девочка. Да и малышей под обе ножки держат»

Больше всего комментариев (аж 61)набрала тема рекламного щита в группе «Пушкино LIVE». Показательно, что щит вызывает возмущение исключительно у женщин (вероятно, одиноких). Мужчины же относятся к изображенной Снегурочке более толерантно.

https://vk.com/pushkino?w=wall-37535878_63352

«А если дед просто танцует танго с внучкой? – спрашивает Андрей Малышев. – Тут скорей возникает вопрос к людям, которые видят во всём пошлость».

«Андрей, Снегурочка в чулках и корсете?! – эмоционально возражает Мария Устинова. – И тут она сидит на Дедушке, у нее даже бантик развязан. Не надо омрачать хороший танец танго вот этим безобразием. Страсть и сексуальность всегда можно подать по-разному!»

«Это еще что, — отмечает пользователь Paint The-Kosmos. – Промоутеры из «Скупки», которые в ростовые костюмы одеты, к девушкам на улице пристают. Вот, где кошмар то! А если серьезно, ребенок с нормальным воспитанием мимо пройдет и не заметит. А у некоторых детей и курящий волк из «Ну, погоди», вызывает желание сигареткой затянутся. У ТЦ XL вообще висит реклама «Разливное пиво для всей семьи», и три довольных лица на фотке – мама, папа и дитё».

«Сегодня в переходе дед с внучкой обжимается, а завтра будет Белоснежка с семью гномами или того хуже – Санта с оленем? – пытается развернуть тему в сторону зоологии Илья Рыбаков. – Но это ведь ерунда, все можно найти в интернете, правда?!»

«Совсем моралфаги сдурели, — заключает Андрей Малышев. – Давайте запретим купаться в купальниках и да и вообще примем закон о юбках в пол. Будем как бабки у подъезда – «та проститутка, а тот наркоман».

«Андрей, вообще-то Снегурочка в длинной шубе, а не по ягодицы», — уточняет Екатерина Чистова.

«Я думаю вряд ли где-то прописан дрескод для Снегурочек, — отвечает Андрей. – У меня сын бы даже внимание не обратил на то, что у Снегурочки ноги голые. Думаю, просто надо воспитывать детей нормально».

«Хех, властям бы этот топик понравилось, — заключает Георгий Тимакин. – Ярое обсуждение этичности голых ног Снегурки. А раздолбанные дороги, свалки мусора и другие проблемы не волнуют… Ну, соберите подписи, напишите гневные письма в администрацию, эту рекламу уберут – и это будет Великая Победа для города! Можно будет жить дальше спокойно, пока не вывесят следующую рекламу – какого-нибудь Буратино в шортах».

С Пушкинских сетей ухахатывался Андрей Воронин