«Небо. Самолет. Девушка»

В газете «Маяк» № 88 от 18 ноября 2016 г. в статье «Пермский Песниан» было рассказано о В.В. Каменском, прилетавшем на легком самолете в гости к Маяковскому на Акулову гору в 1925 году. Но у Маяковского были и другие друзья-авиаторы, которые могли участвовать в подобном перелете.

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЁТЫ»

Одним из них мог быть Георгий Леонидович Кузьмин, брат Леонида Леонидовича Кузьмина (25.10.1891 – 13.03.1951) – русского художника, скульптора, участника русского футуристического движения, тоже пилота, большого друга В. Маяковского. История их взаимоотношений открывает нам неожиданные и невероятные тайны великого поэта.

Но более тесные связи образовались у поэта с Леонидом Кузьминым. Леонид родился в городе Рославле Смоленской губернии в семье начальника Варшавского гарнизона генерал-майора Л.С. Кузьмина (умер в 1898-м, когда Лёне было всего семь лет). Его мать Марья Михайловна Кузьмина (умерла в 1925 году в Париже) вела домашнее хозяйство, а, как мы уже знаем, старший брат был авиатором. С ранних лет Леонид увлекался искусством и в 1910 году, после окончания Владимирского Киевского кадетского корпуса, поступил на курс в студию художника П.И. Келина, где познакомился и подружился с Владимиром Маяковским. Удивительно, но после этих подготовительных курсов Маяковский и Кузьмин подали документы сразу в два престижных учебных заведения: в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (дом Юшкова на улице Мясницкой и Боброва переулка) и в Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге (архитекторы Ж.Б. Валлен-Деламот и А.Ф. Кокорин). Но в первое Кузьмина не приняли, а во второе не поступил Маяковский. Есть сведения, что будущий пролетарский поэт попросту не явился на экзамены. Из воспоминаний Л.А. Евреиновой, ученицы студии Келина в 1910 году: «Маяковский и его друг Лёня Кузьмин, застенчивый юноша небольшого роста, сразу же после экзаменов (в Москве) выехали в Петербург: они решили одновременно сдавать в Академию художеств. О результатах московских экзаменов друзья сообщили телеграммой «Большой поступил, маленький нет». В 1911 году Леонид Кузьмин переезжает в Петербург и поступает вольнослушателем на скульптурное отделение в Императорскую академию художеств.

«БРАТ, БРАТ-2»

Летом 1912 года Леонид Кузьмин навещает родню на даче в Соломенной сторожке, где знакомит Владимира Маяковского и Алексея Крученых со своим старшим братом Георгием Кузьминым и его другом, музыкантом Сергеем Долинским. Маяковский и Крученых на тот момент уже были широко известны в авангардной московской среде и собирались совместно с другими футуристами издать «своё детище», «Пощёчину общественному вкусу». Алексей Крученых в своей книге «Наш выход: к истории русского футуризма» вспоминал: «Я снял летом 1912 г. вместе с Маяковским дачу в Соломенной сторожке, возле Петровско-Разумовского. Тут же, поблизости, через 1-2 дома, жили авиатор Г. Кузьмин и музыкант С. Долинский. Воспользовавшись тем, что оба они были искренно заинтересованы новым искусством и к нам относились очень хорошо, Маяковский стал уговаривать их издать наше «детище» – «Пощёчину». Книга была уже готова, но «бубнововалетчики» нас предали. А Кузьмин, лётчик, передовой человек, заявил: «Рискну. Ставлю на вас в ординаре!» Все мы радовались. «Ура! Авиация победила!» Действительно, издатель выиграл – «Пощёчина» быстро разошлась и уже в 1913 г. продавалась как редкость». Читаем подтверждение у В.А. Катаняна в книге «Маяковский. Хроника жизни и деятельности»: «Летом семья Маяковских жила на даче в Кунцево (под Москвой). Некоторое время Маяковский жил на даче в Соломенной сторожке (Петровско-Разумовское). Соседями Маяковского по даче были летчик Г. Кузьмин и композитор С. Долинский. По свидетельству С. Долинского, Маяковский писал тогда стихи, которые, по-видимому, потом уничтожил. Осенью, когда проекты Бурлюка выпустить декларативный сборник «будетлян» потерпели неудачу, Маяковский предложил Кузьмину дать деньги на издание этого сборника. В конце концов Маяковский уговорил его «рискнуть». В знак благодарности семье Кузьминых за издание сборника Велимир Хлебников посвятил даже матери Леонида и Георгия поэму «Суд над старым годом». Произведение он прочитал в московской квартире Кузьминых в ночь с 31 декабря на 1 января 1912/13 года. «Пиеса» была преподнесена хозяйке дома с инскриптом: стихи написаны Марье Михайловне Кузьминой. Позже, в 1917 году, Георгий Кузьмин даже войдет в «Общество председателей земного шара» Велимира Хлебникова. Именно с издания «Пощёчины» и началось сотрудничество братьев Кузьминых и С. Долинского с футуристами и, в частности, с издательством Алексея Крученых «ЕУЫ» (в моей личной коллекции есть одна книжечка этого издательства. – В.П.), продолжалось оно вплоть до 1914 года. Собственных средств для издательской деятельности у Крученых не хватало, поэтому именно финансовая поддержка Г. Кузьмина и С. Долинского сделала возможным существование издательства. Книги печатались маленькими тиражами (300-480 экз.), и сегодня эти издания считаются большой редкостью. Издательство выпустило и первый сборник стихов Владимира Маяковского «Я» с рисунками Чекрыгина (подробнее см. «Маяк» от 29 июля 2014 г. – В.П.) и Л.Ш. (Льва Шехтеля – Жегина, подробнее см. «Маяк» от 14 января 2015 г. – В.П.).

В 1914-м, с началом Первой мировой войны, Леонид Кузьмин призывается на фронт, где служит военным летчиком, но, несмотря на военную службу, в 1917 году оканчивает Императорскую академию художеств с золотой медалью. В 1918-19 гг. он работает заведующим отделом Эрмитажа. Но в 1920 году Леонид вместе с семьей переезжает в Финляндию. Позже его брат Георгий и их мать Марья Михайловна эмигрируют в Париж. Вполне возможно, что перед отъездом за границу он и прилетал к Маяковскому на Акулову гору попрощаться. У Владимира Полякова во втором издании «Книги русского кубофутуризма» есть рассказ о фотографическом альбоме пилота Георгия Кузьмина, в котором, вероятно, сохранились и малоизвестные фотографии Владимира Маяковского.

«КРЕТИН. В. МАЯК»

Но давайте вернемся в 1913 год на дачу в Кунцево. Именно в этот период Владимира Маяковского связывают романтические отношения с Верой Шехтель. Итак, Вера Федоровна Шехтель (1896–1958) – художник-оформитель, дочь замечательного архитектора русского модерна Фёдора Осиповича Шехтеля (нам наиболее знаком его Ярославский вокзал. – В.П.). В юности Вера увлекалась футуризмом, особенно стихами В. Маяковского. До наших дней сохранилась даже записка Маяковского с шехтелевской дачи в Кунцеве (1913 г.): «Милая Веронька! Не надо меня ругать (верно!). Я маленький, слабовольный человек, меня увлекли коварные и злые люди. Шлю Вам с извинениями мою визитную карточку. Не сердитесь, не надо. Ваш гнусный мрачный кретин В. Маяк.». Записка названа «визитной карточкой», поскольку была написана на коробке от папирос «Ява». Вера Шехтель впоследствии вспоминала: «Мои родители были шокированы (его – Маяковского) поведением…» Отец Веры предпринял все меры, чтобы запретить Маяковскому встречаться с дочерью, но напрасно. Во время одного из таких нежелательных визитов она стала его любовницей. Вера забеременела, и ее отправили за границу делать аборт. А дальше, в 1918 году, Вера вышла замуж за сотрудника мастерской отца, архитектора, поляка по происхождению, Генриха Давидовича Гиршенберга. В 1919-м у них родилась дочь Марина (впоследствии театральный художник М.С. Лазарева-Станищева. – В.П.). После вынужденной эмиграции мужа по политическим мотивам, в 1923 году супруги были заочно разведены, и в 1924-м Вера Шехтель повторно вышла замуж за учёного секретаря Госплана Сергея Васильевича Тонкова. От второго брака в 1932 году родился сын Вадим, впоследствии заслуженный артист России, ставший известным в образе Вероники Маврикиевны.

«МАВРИКИЕВНА! А! МАВРИКИЕВНА…»

Вадим Сергеевич Тонков (1932–2001) вспоминал: «…Еще я часто думаю о маме (Вере Шехтель. – В.П.), сравнивая ее поступки с поступками людей, живущих сегодня. Как же она, узнавшая французский язык раньше русского, имевшая гувернеров и прислугу, привыкшая жить в собственном доме, причем в доме, который построил Федор Шехтель, как она, будучи красивой и привлекательной женщиной, художницей, не уехала со своим первым мужем за границу, а осталась в разрушенной революцией стране и никогда, понимаете, никогда не жалела об этом, не жаловалась на судьбу…» И еще: «После школы я поступил в ГИТИС на актерское отделение. Читал рассказ Чехова «Пересолил» и стихотворение Маяковского, своего любимого в то время поэта. Троих абитуриентов – Петра Щербакова, Бориса Владимирова и меня – вызвали в деканат и предложили сразу поступить на второй курс с досдачей экзаменов за первый. Вот так мы втроем оказались на втором курсе актерского отделения ГИТИСа. … После института я загремел в армию. Вернулся, поработал в Театре Ленинского комсомола, областном драматическом Театре имени Островского. Получил театральную закваску. В театре платили 700 рублей, а у меня на руках – жена с двухлетним ребенком и мама – инвалид второй группы. Иметь деньги можно было только на эстраде. Впрочем, дело даже не в деньгах. Когда идешь в театр и видишь хороший спектакль, думаешь: «Зачем я пошел на эстраду?» И хочется снова в театр! А когда видишь плохой спектакль, думаешь: «Как хорошо, что я на эстраде, – сам себе хозяин!»

Владимир ПАРАМОНОВ