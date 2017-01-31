В ноябре 2017 г. исполнится 250 лет со дня освящения храма во имя евангелиста Иоанна Богослова в Могильцах. В связи с предстоящим событием автор настоящей статьи считает целесообразным сообщить читателям об архивных исследованиях 2016 г., касающихся истории этого населенного пункта. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМОВ МОГИЛКИ, МОГИЛИЦЫ, МОГИЛЬЦЫ Каждое лето детства я проводил в деревне Могильцы, […]
Водительское удостоверение можно получить в МФЦ
Водительское удостоверение можно получить не только в РЭО ОГИБДД, но и в многофункциональных центрах, которые расположены по адресу: МФЦ г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 24. Тел. 8 (496) 503-37-38. МФЦ г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 7. Тел. 8 (496) 588-00-73. МФЦ г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 17А. Тел. 8 (496) 506-11-61. Для замены […]
Февраль – кривые дороги
Ну, вот и пришел февраль. Хоть и говаривали, что «у февраля два друга – метель да вьюга», все же: «Батюшка февраль пришел – мужик зиму перерос». А еще: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Словом, дело к весне. А вот февральские приметы. Сильные морозы – короткая зима; длинные сосульки – […]
Коротко о главном. Выпуск № 1
Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где […]
Про дедушку, внучку и буратино в шортах
Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое […]
Киномания
Начало года неожиданно порадовало многочисленными и яркими премьерами сериалов. Сегодня речь о двух релизах: «Изумрудный город» и «Табу». Дорогой трудной – в город Изумрудный Помню, как в детстве бежал домой из школы, чтобы успеть посмотреть советский многосерийный мультик «Волшебник Изумрудного города». Даже слова из мультяшной песенки не забылись: «Мы в город Изумрудный […]
Оформляем ДТП без ГАИ
С 2009 года в России действует упрощенный порядок оформления ДТП. Но автомобилисты по-прежнему вызывают ГИБДД на мелкие аварии. Упрощенная схема оформления аварий без вызова ГИБДД, или так называемый европротокол, не снискал пока популярности у российских автомобилистов. Одна из причин – страховые компании зачастую отказывают в выплатах из-за неправильного оформления документов. Несколько советов, которые помогут […]
Календарь знаменательных и памятных дат Пушкинского района на 2017 год
Продолжаем заложенную в 1988 году краеведом Н.Г. Лепешкиным и возобновленную в 2007 году традицию составления краеведческих календарей. Календарь содержит сведения о деятелях культуры и искусства, героях Российской Федерации и героях Советского Союза, ярких исторических личностях, так или иначе связанных с Пушкинским муниципальным районом, а также с историческими и культурными событиями, происходившими в районе. Предназначен […]
Фестивалю музыкального искусства – быть и радовать!
Посленовогоднее затишье на ниве районной культуры обычно сменяется большим Фестивалем музыкального искусства – ярким культурным событием, которое традиционно проходит в феврале-марте. ЮБИЛЕЙНЫЙ ДИССОНАНС Пушкинские зрители с нетерпением ждут выступлений именитых артистов и коллективов, заранее планируют посещение бесплатных концертов в ДК «Пушкино», приравнивая их по уровню организации и музыкальному наполнению к столичным. Первый фестиваль состоялся […]
Татьянин день. Середина зимы
Самое главное на неделе – это, конечно, Татьянин день, студенческий праздник. Двенадцатого (25) января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Что стало подарком к именинам матери ее фаворита, графа И.И. Шувалова, которая звалась Татьяной (греч. – «устроительница», «учредительница»). С того момента св. Татиана считается покровительницей русских студентов; в честь […]
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