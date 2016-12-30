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На радость детворе
Деревянная горка для катания на «ватрушках» и «ледянках» появилась на Кудринке Таких горок, с которых можно съехать на «ватрушке», «ледянке» или картонке и при этом не вылететь «за борт», не врезаться в дерево или не оказаться на дороге, сбивая с ног прохожих, в нашем городе еще не было. Были другие: «стихийные», как, например, у […]
С Новым годом!
Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет историей. Но до того, как мы его проводим под бой курантов, хотелось бы по традиции подвести некоторые итоги. Конечно, год был непростым, наполненным как радостными, так и трагическими событиями. И мы, сотрудники редакции, благодарны нашим читателям и подписчикам, которые все это время оставались с нами. Вы […]
Общее мнение: проект генплана отклонить!
В среду, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы пушкинского Совета депутатов, посвященное обсуждению проекта Генплана города. Председательствовал глава города Сергей Гулин. В обсуждении участвовали депутаты – Виктор Лисин, Юрий Кузьмин, Сергей Гуржин, Александр Чижик, Елена Некрасова и др. Присутствовали несколько горожан-активистов, среди которых я узнал «яблочника» Александра Иванова и Галину Отто. Около часа собравшиеся ждали […]
Новогодье
…Что касается главного новогоднего символа – ёлки, то у нас все началось с указа Петра I от 20 декабря 1699 г. вести летоисчисление не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, день же «новолетия» перенести с 1 сентября на 1 января. И велено было «по большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые […]
Новогодняя афиша
Зима в музеях Подмосковья Набраться незабываемых впечатлений в эти длинные зимние выходные можно будет, посетив музеи и усадьбы Подмосковья, библиотеки и дома культуры своего района. Гостей порадуют яркие праздники и события! На празднование Нового года и Рождества приглашает Музей-усадьба «Мураново». Здесь по 15 января будет проходить интерактивная программа «Зимние праздники – 2017». […]
В последнюю неделю уходящего года городские депутаты обсудят Проект генерального плана развития г.п. Пушкино
В конце прошлой недели состоялись последние в этом году заседания городского Совета депутатов по согласованию проекта бюджета г.п. Пушкино на будущий год. Депутатские комиссии проработали все его статьи в соответствии с областными и муниципальными программами на 2017-й и последующие годы. А в среду, 28 декабря, состоится заседание по обсуждению проекта генерального плана развития города. […]
Задача ветеринаров – обеспечить продовольственную безопасность
На базе ФГБНУ ВНИИплем (Научно-исследовательский институт племенного дела), расположенного в пос. Лесные Поляны, состоялась коллегия Главного управления ветеринарии Московской области. В её работе приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области Денис Буцаев; заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов; глава Пушкинского муниципального района Сергей Грибинюченко; заместитель директора ФГБНУ ВНИИплем Анатолий […]
Андрей ВОРОБЬЁВ: «Муниципальные СМИ для нас – стратегические партнёры»
Деятельность областных средств массовой информации обсудили на встрече губернатора Московской области с руководителями и сотрудниками подмосковных информагентств Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 22 декабря провёл встречу с руководителями и сотрудниками областных и муниципальных средств массовой информации. «На нашей территории более 2,5 тысяч средств массовой информации. По сути, это условная цифра, потому что сегодня […]
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