С Днём российской печати! Сегодня, 13 января, мы отмечаем свой профессиональный праздник – День российской печати. Впрочем, если изначально эта дата касалась только тех, кто трудится в печатных СМИ, то в наше время причастными к ней можно считать всех, кто так или иначе работает на ниве информирования о происходящих в стране, районе или городе событиях. Да, когда-то, безусловно, [...] Читать далее

Затопило Пушкинский краеведческий музей Любая авария, случившаяся в нашем легкоранимом ЖКХ, неприятна и затратна. Но когда в результате ЧП закрываются музейные залы, «культурная» проблема становится довольно ощутимой, а её решение обычно затягивается. Так хотелось бы, чтобы Краеведческий музей в этом смысле стал исключением! По какому-то странному стечению обстоятельств, наш уникальный музей в г. Пушкино вышел из строя в [...] Читать далее

К годовщине «кровавого воскресенья» «В нашу прозу с ее безобразьем С октября забредает зима. Небеса опускаются наземь, Точно занавеса бахрома. Еще спутан и свеж первопуток, Еще чуток и жуток, как весть, В неземной новизне этих суток, Революция, вся ты, как есть» Борис Пастернак, «Девятьсот пятый год». У нас сейчас революции вспоминать не модно. Вот и столетие Первой русской революции [...] Читать далее

К сведению подписчиков на электронную версию га... Уважаемые читатели! Сразу после новогодних каникул, 9 января, на сайте изменится пароль в разделе «архив», куда мы регулярно выкладываем свежие номера «Маяка» в формате PDF. Всем, кто подписался на электронную версию газеты, новый пароль будет выслан на электронную [...] Читать далее