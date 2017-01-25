Самое главное на неделе – это, конечно, Татьянин день, студенческий праздник. Двенадцатого (25) января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Что стало подарком к именинам матери ее фаворита, графа И.И. Шувалова, которая звалась Татьяной (греч. – «устроительница», «учредительница»). С того момента св. Татиана считается покровительницей русских студентов; в честь […]
«Бурая тина» Тимоши
Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда. Ах, была, как Буратино, Я когда-то молода! (Автор слов неизвестен) Прочитав статьи про «Золотой ключик» в газетах «Маяк» № 79 от 16.10.2015 и № 89 от 23.11.2016, может показаться, что тайна Буратино полностью раскрыта, так как мы разгадали всех реальных людей, скрытых автором под масками кукольных персонажей. […]
Природный или угарный газ: как предотвратить несчастный случай
За последнее время в нескольких регионах России зафиксированы происшествия, связанные с использованием газа в быту. Чаще всего это отравления угарным газом либо несчастные случаи, причиной которых стали взрывоопасные свойства природного газа. К сожалению, зачастую происходит подмена понятий природный и угарный газ. «Для того чтобы обезопасить себя и окружающих от негативных последствий использования газа, […]
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино
Маршрутка с 6 пассажирами, следовавшая по маршруту № 48 со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона Новая Деревня г. Пушкино съехала в кювет и перевернулась. «ДТП произошло на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24 в 12:40. Водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением, машину занесло на неочищенную от снега обочину с […]
Людвиг I приглашает в Мураново
Он любит искусство, чтоб с лучших дам Портреты рисовали; Как евнух искусства, гуляет он В своем расписном серале. Генрих Гейне Король Людвиг I, так не похожий на других королей, приглашает Вас в свой Город Нимф – Нимфенбург. Ведь кто, как не он, сумел найти черты идиллической привлекательности в мире женщин. Лучшие портреты из […]
Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами
Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции. Как сообщили «МК» в […]
Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов
В четверг, 19 января, состоялось очередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино. Обсуждались муниципальные программы по развитию 19 и 20 кварталов. А также концепция благоустройства парка «Березовая роща» (мкр. Кудринка). К чему прицепить 14 квартал? Докладчиком по 19 и 20 кварталам выступал и.о. заместителя Главы районной администрации […]
Кандидат богословия, «Струковка» и Паустовский
В самом начале 1924 г. в Пушкино приехал Александр Андреевич Ветелев. Это сейчас о нем пишут газеты и журналы, полнится информацией Интернет, а тогда… Да и позже не жаловали этого человека: как так – мы, советские люди, строим коммунизм, а тут какой-то священник… ЖИЗНЬ И СУДЬБА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ …Он родился в 1892 г. в Нижегородской […]
«Водишь ли ты братьев на Клязьму?»
Известный писатель Сергей Аксаков купил имение в Абрамцеве в 1843 году, а навсегда уехал отсюда в Москву 17 октября 1857 года. На протяжении четырнадцати лет Сергей Тимофеевич многократно проезжал по Троицкой дороге в свою подмосковную усадьбу, гостил у соседей. Его не раз видели с удочкой у пруда в Муранове, деревне Боратынских-Путят. ОТ ЦЕНЗОРА – […]
Клязьму очистят?
Тема очистки реки Клязьмы была затронута на межмуниципальном форуме «Стратегия перемен», который прошел в августе прошлого года в Королёве. В нём приняли участие чиновники московского областного правительства, эксперты федерального и регионального уровней, главы муниципальных образований, члены общественных палат Пушкинского, Сергиево-Посадского районов, г.о. Королёв, Красноармейск, представители бизнес-сообщества, активные жители. Одним из спикеров форума выступил министр […]
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