С Днём российской печати!
Сегодня, 13 января, мы отмечаем свой профессиональный праздник – День российской печати. Впрочем, если изначально эта дата касалась только тех, кто трудится в печатных СМИ, то в наше время причастными к ней можно считать всех, кто так или иначе работает на ниве информирования о происходящих в стране, районе или городе событиях. Да, когда-то, безусловно, […]
«Рождественский кубок» остался в Пушкино
В период новогодних праздников Федерация футбола Пушкинского района провела два турнира, для взрослых и детей, разыграв ежегодный «Рождественский кубок» по мини-футболу. КВАРТЕТ ДЕБЮТНОГО ТУРНИРА Седьмого января на паркет Дворца спорта «Пушкино» (ул. Набережная, д. 8), вышли четыре команды юношей 2006–2008 годов рождения. А если сказать точнее, то спорили между собой воспитанники двух «школ» – […]
Старый Новый год
(13–17 января) …А сто лет назад, в 1917-м, было вот что. Отметив Рождество, граждане готовились к встрече Нового года. В Москве, у Лапина, покупали мясо, дичь и зелень, у Бараковых – рыбу и икру, у Прохорова – глазированные фрукты и белевскую яблочную пастилу, остальное – у Елисеева. За коньяком шли к Шустову, за водкой, […]
Затопило Пушкинский краеведческий музей
Любая авария, случившаяся в нашем легкоранимом ЖКХ, неприятна и затратна. Но когда в результате ЧП закрываются музейные залы, «культурная» проблема становится довольно ощутимой, а её решение обычно затягивается. Так хотелось бы, чтобы Краеведческий музей в этом смысле стал исключением! По какому-то странному стечению обстоятельств, наш уникальный музей в г. Пушкино вышел из строя в […]
Царевский полигон ТБО планируют закрыть в нынешнем году
Три полигона твердых бытовых отходов (ТБО) планируют закрыть на территории Подмосковья в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области. «Три подмосковных полигона ТБО прекратят работу в 2017 году. Планируется закрытие полигонов «Каурцево» (Наро-Фоминский район), «Астапово» (Луховицкий) и «Царево» (Пушкинский). Суммарная площадь объектов составляет почти 25 гектаров», — приводятся в материале […]
К годовщине «кровавого воскресенья»
«В нашу прозу с ее безобразьем С октября забредает зима. Небеса опускаются наземь, Точно занавеса бахрома. Еще спутан и свеж первопуток, Еще чуток и жуток, как весть, В неземной новизне этих суток, Революция, вся ты, как есть» Борис Пастернак, «Девятьсот пятый год». У нас сейчас революции вспоминать не модно. Вот и столетие Первой русской революции […]
К сведению подписчиков на электронную версию газеты
Уважаемые читатели! Сразу после новогодних каникул, 9 января, на сайте изменится пароль в разделе «архив», куда мы регулярно выкладываем свежие номера «Маяка» в формате PDF. Всем, кто подписался на электронную версию газеты, новый пароль будет выслан на электронную почту.
На радость детворе
Деревянная горка для катания на «ватрушках» и «ледянках» появилась на Кудринке Таких горок, с которых можно съехать на «ватрушке», «ледянке» или картонке и при этом не вылететь «за борт», не врезаться в дерево или не оказаться на дороге, сбивая с ног прохожих, в нашем городе еще не было. Были другие: «стихийные», как, например, у […]
С Новым годом!
Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет историей. Но до того, как мы его проводим под бой курантов, хотелось бы по традиции подвести некоторые итоги. Конечно, год был непростым, наполненным как радостными, так и трагическими событиями. И мы, сотрудники редакции, благодарны нашим читателям и подписчикам, которые все это время оставались с нами. Вы […]
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