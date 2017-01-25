Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области
  • Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

    Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

    Маршрутка   с  6 пассажирами,  следовавшая по маршруту № 48  со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона  Новая Деревня  г. Пушкино съехала   в кювет и перевернулась.  «ДТП произошло    на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24 в 12:40.   Водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением,  машину занесло на неочищенную от снега обочину с [...]

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  • Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

    Замглавы Пушкинского района попался на афере с ...

      Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции. Как сообщили «МК» в [...]

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  • Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов

    Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского па...

    В четверг, 19 января, состоялось очередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино. Обсуждались муниципальные программы по развитию 19 и 20 кварталов. А также концепция благоустройства парка «Березовая роща» (мкр. Кудринка).   К чему прицепить 14 квартал? Докладчиком по 19 и 20 кварталам выступал и.о. заместителя Главы районной администрации [...]

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  • В Пушкино пока от снега освобождают центральные дороги и улицы, междворовые территории остаются непроходимыми

    В Пушкино пока от снега освобождают центральные...

    Уж, казалось бы, все должны привыкнуть к тому, что зимой у нас выпадает снег. И да, с обильными осадками коммунальные службы не всегда справляются. Но сегодня, в эпоху большой активности интернет-пользователей, любая неочищенная от снега дорожка, тропинка или проезд привлекают к себе повышенное внимание. Пушкинский район не исключение. Многие уже давно Интернет освоили и вовсю [...]

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  • Крещенская ночь прошла по традиции светло  и вдохновенно

    Крещенская ночь прошла по традиции светло  и вд...

      Около 500 человек приняли Таинство Крещения в водах реки Клязьмы в районе Любимовки с.п. Тарасовское в ночь на 19 января. Каждый год здесь проходит массовое купание в крещенских водах, и поучаствовать в нём съезжаются из окрестных поселений, а также из столицы. Безопасность в воде и на берегу обеспечивали дежурная смена Пушкинского аварийно-спасательного отряда, инспекторы [...]

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Татьянин день. Середина зимы

25.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Татьянин день. Середина зимы

  Самое главное на неделе – это, конечно, Татьянин день, студенческий праздник. Двенадцатого (25) января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Что стало подарком к именинам матери ее фаворита, графа И.И. Шувалова, которая звалась Татьяной (греч. – «устроительница», «учредительница»). С того момента св. Татиана считается покровительницей русских студентов; в честь […]

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Краеведение, Новые публикации

«Бурая тина» Тимоши

25.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
«Бурая тина» Тимоши

  Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда. Ах, была, как Буратино, Я когда-то молода! (Автор слов неизвестен)   Прочитав статьи про «Золотой ключик» в газетах «Маяк» № 79 от 16.10.2015 и № 89 от 23.11.2016, может показаться, что тайна Буратино полностью раскрыта, так как мы разгадали всех реальных людей, скрытых автором под масками кукольных персонажей. […]

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Краеведение, Новые публикации

Природный или угарный газ: как предотвратить несчастный случай

25.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Природный или угарный газ: как предотвратить несчастный случай

  За последнее время в нескольких регионах России зафиксированы происшествия, связанные с использованием газа в быту.   Чаще всего это отравления угарным газом либо несчастные случаи, причиной которых стали взрывоопасные свойства природного газа. К сожалению, зачастую происходит подмена понятий природный и угарный газ. «Для того чтобы обезопасить себя и окружающих от негативных последствий использования газа, […]

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ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

24.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

Маршрутка   с  6 пассажирами,  следовавшая по маршруту № 48  со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона  Новая Деревня  г. Пушкино съехала   в кювет и перевернулась.  «ДТП произошло    на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24 в 12:40.   Водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением,  машину занесло на неочищенную от снега обочину с […]

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Новые публикации, Происшествия, Фото-слайдер

Людвиг I приглашает в Мураново

23.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Людвиг I приглашает в Мураново

Он любит искусство, чтоб с лучших дам Портреты рисовали; Как евнух искусства, гуляет он В своем расписном серале.                          Генрих Гейне   Король Людвиг I, так не похожий на других королей, приглашает Вас в свой Город Нимф – Нимфенбург.  Ведь кто, как не он, сумел найти черты идиллической привлекательности в мире женщин. Лучшие портреты из […]

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Культура и искусство, Новые публикации

Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

  Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции. Как сообщили «МК» в […]

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Новые публикации, Правопорядок, Фото-слайдер

Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов

В четверг, 19 января, состоялось очередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино. Обсуждались муниципальные программы по развитию 19 и 20 кварталов. А также концепция благоустройства парка «Березовая роща» (мкр. Кудринка).   К чему прицепить 14 квартал? Докладчиком по 19 и 20 кварталам выступал и.о. заместителя Главы районной администрации […]

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Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

Кандидат богословия, «Струковка» и Паустовский

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Кандидат богословия, «Струковка» и Паустовский

  В самом начале 1924 г. в Пушкино приехал Александр Андреевич Ветелев. Это сейчас о нем пишут газеты и журналы, полнится информацией Интернет, а тогда… Да и позже не жаловали этого человека: как так – мы, советские люди, строим коммунизм, а тут какой-то священник… ЖИЗНЬ И СУДЬБА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ …Он родился в 1892 г. в Нижегородской […]

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Краеведение, Новые публикации

«Водишь ли ты братьев на Клязьму?»

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
«Водишь ли ты братьев на Клязьму?»

  Известный писатель Сергей Аксаков купил имение в Абрамцеве в 1843 году, а навсегда уехал отсюда в Москву 17 октября 1857 года. На протяжении четырнадцати лет Сергей Тимофеевич многократно проезжал по Троицкой дороге в свою подмосковную усадьбу, гостил у соседей. Его не раз видели с удочкой у пруда в Муранове, деревне Боратынских-Путят. ОТ ЦЕНЗОРА – […]

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Краеведение, Новые публикации

Клязьму очистят?

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Клязьму очистят?

  Тема очистки реки Клязьмы была затронута на межмуниципальном форуме «Стратегия перемен», который прошел в августе прошлого года в Королёве. В нём приняли участие чиновники московского областного правительства, эксперты федерального и регионального уровней, главы муниципальных образований, члены общественных палат Пушкинского, Сергиево-Посадского районов, г.о. Королёв, Красноармейск, представители бизнес-сообщества, активные жители. Одним из спикеров форума выступил министр […]

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Государство и общество, Новые публикации
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