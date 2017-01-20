Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области
  • Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

    Замглавы Пушкинского района попался на афере с ...

      Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции. Как сообщили «МК» в [...]

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  • Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов

    Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского па...

    В четверг, 19 января, состоялось очередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино. Обсуждались муниципальные программы по развитию 19 и 20 кварталов. А также концепция благоустройства парка «Березовая роща» (мкр. Кудринка).   К чему прицепить 14 квартал? Докладчиком по 19 и 20 кварталам выступал и.о. заместителя Главы районной администрации [...]

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  • В Пушкино пока от снега освобождают центральные дороги и улицы, междворовые территории остаются непроходимыми

    В Пушкино пока от снега освобождают центральные...

    Уж, казалось бы, все должны привыкнуть к тому, что зимой у нас выпадает снег. И да, с обильными осадками коммунальные службы не всегда справляются. Но сегодня, в эпоху большой активности интернет-пользователей, любая неочищенная от снега дорожка, тропинка или проезд привлекают к себе повышенное внимание. Пушкинский район не исключение. Многие уже давно Интернет освоили и вовсю [...]

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  • Крещенская ночь прошла по традиции светло  и вдохновенно

    Крещенская ночь прошла по традиции светло  и вд...

      Около 500 человек приняли Таинство Крещения в водах реки Клязьмы в районе Любимовки с.п. Тарасовское в ночь на 19 января. Каждый год здесь проходит массовое купание в крещенских водах, и поучаствовать в нём съезжаются из окрестных поселений, а также из столицы. Безопасность в воде и на берегу обеспечивали дежурная смена Пушкинского аварийно-спасательного отряда, инспекторы [...]

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  • А пресса кто? Сила!

    А пресса кто? Сила!

      День российской печати отмечался 13 января, в канун старого Нового года. И если раньше, еще каких-то 15–20 лет назад, этот праздник касался только печатных СМИ, то сегодня причастными к нему себя ощущают все, кто так или иначе работает с информацией. А потому…   ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ И ВЫБИРАЮТ В преддверии праздника мы провели опрос как [...]

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Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Замглавы Пушкинского района попался на афере с рекламными щитами

  Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции. Как сообщили «МК» в […]

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Новые публикации, Правопорядок, Фото-слайдер

Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского парка и центральных кварталов

В четверг, 19 января, состоялось очередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино. Обсуждались муниципальные программы по развитию 19 и 20 кварталов. А также концепция благоустройства парка «Березовая роща» (мкр. Кудринка).   К чему прицепить 14 квартал? Докладчиком по 19 и 20 кварталам выступал и.о. заместителя Главы районной администрации […]

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Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

Кандидат богословия, «Струковка» и Паустовский

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Кандидат богословия, «Струковка» и Паустовский

  В самом начале 1924 г. в Пушкино приехал Александр Андреевич Ветелев. Это сейчас о нем пишут газеты и журналы, полнится информацией Интернет, а тогда… Да и позже не жаловали этого человека: как так – мы, советские люди, строим коммунизм, а тут какой-то священник… ЖИЗНЬ И СУДЬБА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ …Он родился в 1892 г. в Нижегородской […]

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Краеведение, Новые публикации

«Водишь ли ты братьев на Клязьму?»

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
«Водишь ли ты братьев на Клязьму?»

  Известный писатель Сергей Аксаков купил имение в Абрамцеве в 1843 году, а навсегда уехал отсюда в Москву 17 октября 1857 года. На протяжении четырнадцати лет Сергей Тимофеевич многократно проезжал по Троицкой дороге в свою подмосковную усадьбу, гостил у соседей. Его не раз видели с удочкой у пруда в Муранове, деревне Боратынских-Путят. ОТ ЦЕНЗОРА – […]

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Краеведение, Новые публикации

Клязьму очистят?

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Клязьму очистят?

  Тема очистки реки Клязьмы была затронута на межмуниципальном форуме «Стратегия перемен», который прошел в августе прошлого года в Королёве. В нём приняли участие чиновники московского областного правительства, эксперты федерального и регионального уровней, главы муниципальных образований, члены общественных палат Пушкинского, Сергиево-Посадского районов, г.о. Королёв, Красноармейск, представители бизнес-сообщества, активные жители. Одним из спикеров форума выступил министр […]

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Государство и общество, Новые публикации

В Пушкино пока от снега освобождают центральные дороги и улицы, междворовые территории остаются непроходимыми

20.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
В Пушкино пока от снега освобождают центральные дороги и улицы, междворовые территории остаются непроходимыми

Уж, казалось бы, все должны привыкнуть к тому, что зимой у нас выпадает снег. И да, с обильными осадками коммунальные службы не всегда справляются. Но сегодня, в эпоху большой активности интернет-пользователей, любая неочищенная от снега дорожка, тропинка или проезд привлекают к себе повышенное внимание. Пушкинский район не исключение. Многие уже давно Интернет освоили и вовсю […]

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ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации, Фото-слайдер

Крещенская ночь прошла по традиции светло  и вдохновенно

19.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Крещенская ночь прошла по традиции светло  и вдохновенно

  Около 500 человек приняли Таинство Крещения в водах реки Клязьмы в районе Любимовки с.п. Тарасовское в ночь на 19 января. Каждый год здесь проходит массовое купание в крещенских водах, и поучаствовать в нём съезжаются из окрестных поселений, а также из столицы. Безопасность в воде и на берегу обеспечивали дежурная смена Пушкинского аварийно-спасательного отряда, инспекторы […]

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Новые публикации, Религия, Фото-слайдер

Соборный зодчий

18.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Соборный зодчий

  В праздник Крещения, 19 января (6-го по ст. ст.) 1897 г., родился Василий Николаевич Чекрыгин. Родился в «рубашке», что предвещало счастливую жизнь, и стал, пожалуй, одним из самых незаурядных наших земляков, оставившим свой яркий и глубокий след не только в живописи, но и в истории того раздела научного знания, что получило название Русского космизма. […]

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Краеведение, Новые публикации

Крещение-Водокрещи

17.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Крещение-Водокрещи

  На этой неделе самый главный праздник – Крещение Господне. Вот что, вспоминая традиции, писал по этому поводу почти сто лет назад наш именитый «революционный» земляк Владимир Маяковский: Раз в крещенский вечерок буржуа гадали: красного в бараний рог скрутим мы когда ли? Лили в чашу ярый воск, опусти свой нос-ка! «Разнесут буржуев в лоск», – […]

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Новые публикации, Религия

Праздник воды и света…

17.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Праздник воды и света…

  Крещение Господне – один из самых древних праздников христианской Церкви. В ночь с 18 на 19 января православные храмы всегда полны народа, так что капле святой воды негде упасть. В великий день Богоявления все мы собираемся в храмах, воспоминая, как Господь, пришедший в мир в образе смиренного человека, открыл людям Свою Божественную Троичную сущность. […]

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Новые публикации, Религия
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