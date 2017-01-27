Коротко о главном. Выпуск № 1 Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где [...] Читать далее

Про дедушку, внучку и буратино в шортах Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое [...] Читать далее

Киномания Начало года неожиданно порадовало многочисленными и яркими премьерами сериалов. Сегодня речь о двух релизах: «Изумрудный город» и «Табу». Дорогой трудной – в город Изумрудный Помню, как в детстве бежал домой из школы, чтобы успеть посмотреть советский многосерийный мультик «Волшебник Изумрудного города». Даже слова из мультяшной песенки не забылись: «Мы в город Изумрудный [...] Читать далее

Фестивалю музыкального искусства – быть и радов... Посленовогоднее затишье на ниве районной культуры обычно сменяется большим Фестивалем музыкального искусства – ярким культурным событием, которое традиционно проходит в феврале-марте. ЮБИЛЕЙНЫЙ ДИССОНАНС Пушкинские зрители с нетерпением ждут выступлений именитых артистов и коллективов, заранее планируют посещение бесплатных концертов в ДК «Пушкино», приравнивая их по уровню организации и музыкальному наполнению к столичным. Первый фестиваль состоялся [...] Читать далее