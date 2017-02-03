Джаз-клуб «Арт-Ликор» (г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 1) 5 февраля, 19:00 Amsterdam-St.Peterburg JUNCTION Джазовый концерт группы из Амстердама – выдающихся музыкантов Европы. Контакты: 8 (926) 960-92-52. ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3) 11 февраля, 18:00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 18+ Спектакль театра «ТОМАС» (акция под знаком «Плати, сколько сможешь»). Контакты: 8 (916) 225-45-41. […]
И без тепла, и без воды…
В Софрино-1 31 января оказался поврежден 6-киловольтовый кабель, который питает ВЗУ. В результате 30 с лишним домов остались без воды и отопления. К счастью, аварию удалось довольно быстро ликвидировать. Об этой ситуации нашей газете сообщил депутат Совета депутатов г.п. Софрино Александр Ноздровский. Он же проинформировал о том, что на помощь софринцам поспешили специалисты «Мособлэнерго», […]
«Боливар не вынесет двоих»…
Вопрос о выделении денег на проект новой котельной обсудили городские депутаты На внеочередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов города Пушкино, которая проходила 26 января, был вынесен внеплановый вопрос о газоснабжении музыкального колледжа, который должен быть построен к концу 2017 года, как обещал губернатор Московской области А. Воробьев. Напомним, […]
Круговорот мусора в природе
А маятник продолжает качаться: заморозки сменяются оттепелью, революции – контрреволюцией, и на смену пакетному вывозу мусора в Пушкино возвращается прежняя оплата по квитанциям. Но не везде… Есть и другая новость – закрытие Царевского полигона ТБО. Мы уже писали о том, что Царевский полигон входит в число трех подлежащих закрытию в Московской области в 2017 году. […]
Телеканал «Твой Пушкинский»: «Маяк» изнутри
Мы читаем их работы — статьи в газетах. Они делятся с нами своими мыслями, ищут для нас сенсации и новости. Их орудие труда — слова, они задают вопросы и получают ответы, они те, кто скрываются за печатным текстом больших страниц. Они — сотрудники газеты «Маяк», и теперь у вас есть возможность увидеть, что же скрывается […]
Мои Могильцы
В ноябре 2017 г. исполнится 250 лет со дня освящения храма во имя евангелиста Иоанна Богослова в Могильцах. В связи с предстоящим событием автор настоящей статьи считает целесообразным сообщить читателям об архивных исследованиях 2016 г., касающихся истории этого населенного пункта. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМОВ МОГИЛКИ, МОГИЛИЦЫ, МОГИЛЬЦЫ Каждое лето детства я проводил в деревне Могильцы, […]
Водительское удостоверение можно получить в МФЦ
Водительское удостоверение можно получить не только в РЭО ОГИБДД, но и в многофункциональных центрах, которые расположены по адресу: МФЦ г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 24. Тел. 8 (496) 503-37-38. МФЦ г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 7. Тел. 8 (496) 588-00-73. МФЦ г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 17А. Тел. 8 (496) 506-11-61. Для замены […]
Февраль – кривые дороги
Ну, вот и пришел февраль. Хоть и говаривали, что «у февраля два друга – метель да вьюга», все же: «Батюшка февраль пришел – мужик зиму перерос». А еще: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Словом, дело к весне. А вот февральские приметы. Сильные морозы – короткая зима; длинные сосульки – […]
Коротко о главном. Выпуск № 1
Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где […]
Про дедушку, внучку и буратино в шортах
Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое […]
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