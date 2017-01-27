Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области
  • Коротко о главном. Выпуск № 1

    Коротко о главном. Выпуск № 1

    Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где [...]

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  • Про дедушку, внучку и буратино в шортах

    Про дедушку, внучку и буратино в шортах

    Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое [...]

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  • Киномания

    Киномания

      Начало года неожиданно порадовало многочисленными и яркими премьерами сериалов. Сегодня речь о двух релизах: «Изумрудный город» и «Табу».   Дорогой трудной – в город Изумрудный   Помню, как в детстве бежал домой из школы, чтобы успеть посмотреть советский многосерийный мультик «Волшебник Изумрудного города». Даже слова из мультяшной песенки не забылись: «Мы в город Изумрудный [...]

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  • Фестивалю музыкального искусства – быть и радовать!

    Фестивалю музыкального искусства – быть и радов...

      Посленовогоднее затишье на ниве районной культуры обычно сменяется большим Фестивалем музыкального искусства – ярким культурным событием, которое традиционно проходит в феврале-марте. ЮБИЛЕЙНЫЙ ДИССОНАНС Пушкинские зрители с нетерпением ждут выступлений именитых артистов и коллективов, заранее планируют посещение бесплатных концертов в ДК «Пушкино», приравнивая их по уровню организации и музыкальному наполнению к столичным. Первый фестиваль состоялся [...]

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  • Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

    Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

    Маршрутка   с  6 пассажирами,  следовавшая по маршруту № 48  со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона  Новая Деревня  г. Пушкино съехала   в кювет и перевернулась.  «ДТП произошло    на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24 в 12:40.   Водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением,  машину занесло на неочищенную от снега обочину с [...]

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Коротко о главном. Выпуск № 1

27.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Коротко о главном. Выпуск № 1

Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где […]

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Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

Про дедушку, внучку и буратино в шортах

27.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Про дедушку, внучку и буратино в шортах

Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое […]

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Интернет, связь, телекоммуникации, Новые публикации, Фото-слайдер

Киномания

26.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Киномания

  Начало года неожиданно порадовало многочисленными и яркими премьерами сериалов. Сегодня речь о двух релизах: «Изумрудный город» и «Табу».   Дорогой трудной – в город Изумрудный   Помню, как в детстве бежал домой из школы, чтобы успеть посмотреть советский многосерийный мультик «Волшебник Изумрудного города». Даже слова из мультяшной песенки не забылись: «Мы в город Изумрудный […]

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Культура и искусство, Новые публикации, Фото-слайдер

Оформляем ДТП без ГАИ

26.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Оформляем ДТП без ГАИ

  С 2009 года в России действует упрощенный порядок оформления ДТП. Но автомобилисты по-прежнему вызывают ГИБДД на мелкие аварии. Упрощенная схема оформления аварий без вызова ГИБДД, или так называемый европротокол, не снискал пока популярности у российских автомобилистов. Одна из причин – страховые компании зачастую отказывают в выплатах из-за неправильного оформления документов. Несколько советов, которые помогут […]

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Новые публикации, Правопорядок

Календарь знаменательных и памятных дат Пушкинского района на 2017 год

26.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Календарь знаменательных и памятных дат Пушкинского района на 2017 год

  Продолжаем заложенную в 1988 году краеведом Н.Г. Лепешкиным и возобновленную в 2007 году традицию составления краеведческих календарей. Календарь содержит сведения о деятелях культуры и искусства, героях Российской Федерации и героях Советского Союза, ярких исторических личностях, так или иначе связанных с Пушкинским муниципальным районом, а также с историческими и культурными событиями, происходившими в районе. Предназначен […]

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Краеведение, Новые публикации

Фестивалю музыкального искусства – быть и радовать!

26.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Фестивалю музыкального искусства – быть и радовать!

  Посленовогоднее затишье на ниве районной культуры обычно сменяется большим Фестивалем музыкального искусства – ярким культурным событием, которое традиционно проходит в феврале-марте. ЮБИЛЕЙНЫЙ ДИССОНАНС Пушкинские зрители с нетерпением ждут выступлений именитых артистов и коллективов, заранее планируют посещение бесплатных концертов в ДК «Пушкино», приравнивая их по уровню организации и музыкальному наполнению к столичным. Первый фестиваль состоялся […]

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Культура и искусство, Новые публикации, Фото-слайдер

Татьянин день. Середина зимы

25.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Татьянин день. Середина зимы

  Самое главное на неделе – это, конечно, Татьянин день, студенческий праздник. Двенадцатого (25) января 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Что стало подарком к именинам матери ее фаворита, графа И.И. Шувалова, которая звалась Татьяной (греч. – «устроительница», «учредительница»). С того момента св. Татиана считается покровительницей русских студентов; в честь […]

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Краеведение, Новые публикации

«Бурая тина» Тимоши

25.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
«Бурая тина» Тимоши

  Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда. Ах, была, как Буратино, Я когда-то молода! (Автор слов неизвестен)   Прочитав статьи про «Золотой ключик» в газетах «Маяк» № 79 от 16.10.2015 и № 89 от 23.11.2016, может показаться, что тайна Буратино полностью раскрыта, так как мы разгадали всех реальных людей, скрытых автором под масками кукольных персонажей. […]

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Краеведение, Новые публикации

Природный или угарный газ: как предотвратить несчастный случай

25.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Природный или угарный газ: как предотвратить несчастный случай

  За последнее время в нескольких регионах России зафиксированы происшествия, связанные с использованием газа в быту.   Чаще всего это отравления угарным газом либо несчастные случаи, причиной которых стали взрывоопасные свойства природного газа. К сожалению, зачастую происходит подмена понятий природный и угарный газ. «Для того чтобы обезопасить себя и окружающих от негативных последствий использования газа, […]

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ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

24.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино

Маршрутка   с  6 пассажирами,  следовавшая по маршруту № 48  со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона  Новая Деревня  г. Пушкино съехала   в кювет и перевернулась.  «ДТП произошло    на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24 в 12:40.   Водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением,  машину занесло на неочищенную от снега обочину с […]

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Новые публикации, Происшествия, Фото-слайдер
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