К сведению подписчиков на электронную версию га... Уважаемые читатели! Сразу после новогодних каникул, 9 января, на сайте изменится пароль в разделе «архив», куда мы регулярно выкладываем свежие номера «Маяка» в формате PDF. Всем, кто подписался на электронную версию газеты, новый пароль будет выслан на электронную [...] Читать далее

С Новым годом! Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет историей. Но до того, как мы его проводим под бой курантов, хотелось бы по традиции подвести некоторые итоги. Конечно, год был непростым, наполненным как радостными, так и трагическими событиями. И мы, сотрудники редакции, благодарны нашим читателям и подписчикам, которые все это время оставались с нами. Вы [...] Читать далее

Общее мнение: проект генплана отклонить! В среду, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы пушкинского Совета депутатов, посвященное обсуждению проекта Генплана города. Председательствовал глава города Сергей Гулин. В обсуждении участвовали депутаты – Виктор Лисин, Юрий Кузьмин, Сергей Гуржин, Александр Чижик, Елена Некрасова и др. Присутствовали несколько горожан-активистов, среди которых я узнал «яблочника» Александра Иванова и Галину Отто. Около часа собравшиеся ждали [...] Читать далее

Новогодняя афиша Зима в музеях Подмосковья Набраться незабываемых впечатлений в эти длинные зимние выходные можно будет, посетив музеи и усадьбы Подмосковья, библиотеки и дома культуры своего района. Гостей порадуют яркие праздники и события! На празднование Нового года и Рождества приглашает Музей-усадьба «Мураново». Здесь по 15 января будет проходить интерактивная программа «Зимние праздники – 2017». [...] Читать далее