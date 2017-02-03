Круговорот мусора в природе А маятник продолжает качаться: заморозки сменяются оттепелью, революции – контрреволюцией, и на смену пакетному вывозу мусора в Пушкино возвращается прежняя оплата по квитанциям. Но не везде… Есть и другая новость – закрытие Царевского полигона ТБО. Мы уже писали о том, что Царевский полигон входит в число трех подлежащих закрытию в Московской области в 2017 году. [...] Читать далее

Телеканал «Твой Пушкинский»: «Ма... Мы читаем их работы — статьи в газетах. Они делятся с нами своими мыслями, ищут для нас сенсации и новости. Их орудие труда — слова, они задают вопросы и получают ответы, они те, кто скрываются за печатным текстом больших страниц. Они — сотрудники газеты «Маяк», и теперь у вас есть возможность увидеть, что же скрывается [...] Читать далее

Коротко о главном. Выпуск № 1 Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где [...] Читать далее

Про дедушку, внучку и буратино в шортах Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое [...] Читать далее