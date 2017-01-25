Маршрутка с пассажирами перевернулась в Пушкино Маршрутка с 6 пассажирами, следовавшая по маршруту № 48 со стороны пос. Правдинский в сторону микрорайона Новая Деревня г. Пушкино съехала в кювет и перевернулась. «ДТП произошло на Старом Ярославском шоссе в районе дома 24 в 12:40. Водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением, машину занесло на неочищенную от снега обочину с [...] Читать далее

Замглавы Пушкинского района попался на афере с ... Миллион рублей за разрешение на установку рекламных щитов получил, по версии следствия, заместитель главы Пушкинского района Московской области по вопросам территориальной безопасности Роман Елисеев. Чиновнику вменят не взятку, а мошенничество, поскольку решить он ничего не мог. От принятия важных решений Елисеева незадолго до задержания «отлучил» непосредственный начальник, заподозрив в коррупции. Как сообщили «МК» в [...] Читать далее

Пушкинские депутаты – о развитии Кудринского па... В четверг, 19 января, состоялось очередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов г. Пушкино. Обсуждались муниципальные программы по развитию 19 и 20 кварталов. А также концепция благоустройства парка «Березовая роща» (мкр. Кудринка). К чему прицепить 14 квартал? Докладчиком по 19 и 20 кварталам выступал и.о. заместителя Главы районной администрации [...] Читать далее

В Пушкино пока от снега освобождают центральные... Уж, казалось бы, все должны привыкнуть к тому, что зимой у нас выпадает снег. И да, с обильными осадками коммунальные службы не всегда справляются. Но сегодня, в эпоху большой активности интернет-пользователей, любая неочищенная от снега дорожка, тропинка или проезд привлекают к себе повышенное внимание. Пушкинский район не исключение. Многие уже давно Интернет освоили и вовсю [...] Читать далее