Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области
  • Круговорот мусора в природе

    Круговорот мусора в природе

    А маятник продолжает качаться: заморозки сменяются оттепелью, революции – контрреволюцией, и на смену пакетному вывозу мусора в Пушкино возвращается прежняя оплата по квитанциям. Но не везде… Есть и другая новость – закрытие Царевского полигона ТБО. Мы уже писали о том, что Царевский полигон входит в число трех подлежащих закрытию в Московской области в 2017 году. [...]

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  • Телеканал «Твой Пушкинский»: «Маяк» изнутри

    Телеканал «Твой Пушкинский»: «Ма...

    Мы читаем их работы — статьи в газетах. Они делятся с нами своими мыслями, ищут для нас сенсации и новости. Их орудие труда — слова, они задают вопросы и получают ответы, они те, кто скрываются за печатным текстом больших страниц. Они — сотрудники газеты «Маяк», и теперь у вас есть возможность увидеть, что же скрывается [...]

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  • Коротко о главном. Выпуск № 1

    Коротко о главном. Выпуск № 1

    Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где [...]

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  • Про дедушку, внучку и буратино в шортах

    Про дедушку, внучку и буратино в шортах

    Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое [...]

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  • Киномания

    Киномания

      Начало года неожиданно порадовало многочисленными и яркими премьерами сериалов. Сегодня речь о двух релизах: «Изумрудный город» и «Табу».   Дорогой трудной – в город Изумрудный   Помню, как в детстве бежал домой из школы, чтобы успеть посмотреть советский многосерийный мультик «Волшебник Изумрудного города». Даже слова из мультяшной песенки не забылись: «Мы в город Изумрудный [...]

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Маслиничная афиша

03.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Маслиничная афиша

  Джаз-клуб «Арт-Ликор» (г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 1) 5 февраля, 19:00 Amsterdam-St.Peterburg JUNCTION Джазовый концерт группы из Амстердама – выдающихся музыкантов Европы. Контакты: 8 (926) 960-92-52.   ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3) 11 февраля, 18:00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 18+ Спектакль театра «ТОМАС» (акция под знаком «Плати, сколько сможешь»). Контакты: 8 (916) 225-45-41. […]

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Новые публикации, Отдых и развлечения

И без тепла, и без воды…

03.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
И без тепла, и без воды…

  В Софрино-1 31 января оказался поврежден 6-киловольтовый кабель, который питает ВЗУ. В результате 30 с лишним домов остались без воды и отопления. К счастью, аварию удалось довольно быстро ликвидировать. Об этой ситуации нашей газете сообщил депутат Совета депутатов г.п. Софрино Александр Ноздровский. Он же проинформировал о том, что на помощь софринцам поспешили специалисты «Мособлэнерго», […]

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ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации

«Боливар не вынесет двоих»…

03.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
«Боливар не вынесет двоих»…

Вопрос о выделении денег на проект новой котельной обсудили городские депутаты   На внеочередное заседание комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов города Пушкино, которая проходила 26 января, был вынесен внеплановый вопрос о газоснабжении музыкального колледжа, который должен быть построен к концу 2017 года, как обещал губернатор Московской области А. Воробьев. Напомним, […]

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Государство и общество, Новые публикации

Круговорот мусора в природе

03.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Круговорот мусора в природе

А маятник продолжает качаться: заморозки сменяются оттепелью, революции – контрреволюцией, и на смену пакетному вывозу мусора в Пушкино возвращается прежняя оплата по квитанциям. Но не везде… Есть и другая новость – закрытие Царевского полигона ТБО. Мы уже писали о том, что Царевский полигон входит в число трех подлежащих закрытию в Московской области в 2017 году. […]

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ЖКХ, строительство и благоустройство, Новые публикации, Фото-слайдер

Телеканал «Твой Пушкинский»: «Маяк» изнутри

02.02.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Телеканал «Твой Пушкинский»: «Маяк» изнутри

Мы читаем их работы — статьи в газетах. Они делятся с нами своими мыслями, ищут для нас сенсации и новости. Их орудие труда — слова, они задают вопросы и получают ответы, они те, кто скрываются за печатным текстом больших страниц. Они — сотрудники газеты «Маяк», и теперь у вас есть возможность увидеть, что же скрывается […]

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Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

Мои Могильцы

31.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Мои Могильцы

  В ноябре 2017 г. исполнится 250 лет со дня освящения храма во имя евангелиста Иоанна Богослова в Могильцах. В связи с предстоящим событием автор настоящей статьи считает целесообразным сообщить читателям об архивных исследованиях 2016 г., касающихся истории этого населенного пункта. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМОВ МОГИЛКИ, МОГИЛИЦЫ, МОГИЛЬЦЫ Каждое лето детства я проводил в деревне Могильцы, […]

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Краеведение, Новые публикации

Водительское удостоверение можно получить в МФЦ

31.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Водительское удостоверение можно получить в МФЦ

  Водительское удостоверение можно получить не только в РЭО ОГИБДД, но и в многофункциональных центрах, которые расположены по адресу: МФЦ г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 24. Тел. 8 (496) 503-37-38. МФЦ г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 7. Тел. 8 (496) 588-00-73. МФЦ г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 17А. Тел. 8 (496) 506-11-61. Для замены […]

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Новые публикации, Правопорядок

Февраль – кривые дороги

31.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Февраль – кривые дороги

  Ну, вот и пришел февраль. Хоть и говаривали, что «у февраля два друга – метель да вьюга», все же: «Батюшка февраль пришел – мужик зиму перерос». А еще: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Словом, дело к весне. А вот февральские приметы. Сильные морозы – короткая зима; длинные сосульки – […]

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Краеведение, Новые публикации

Коротко о главном. Выпуск № 1

27.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Коротко о главном. Выпуск № 1

Сегодня у ГАУ МО «Пушкинское информагентство» много задач и планов. Конечно, основным для нас остаётся выпуск газеты «Маяк», которая 30 января отметит своё 86-летие. Но мы активно осваиваем и электронные ресурсы. С июля прошлого года у нас появилось сетевое издание «Маяк», которое набирает популярность. Есть у информагентства и свои страницы практически во всех соцсетях, где […]

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Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

Про дедушку, внучку и буратино в шортах

27.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Про дедушку, внучку и буратино в шортах

Судя по количеству комментариев в соцсетях, самой актуальной проблемой города Пушкино в последние дни является висящий на стене подземного перехода рекламный щит ломбарда. «Бесстыдная скупка, — так позиционирует эту тему в группе «Пушкино Сегодня» редактор одноименного портала Александр Ноздровский. – Все знают, что реклама двигатель торговли, но не нужно опускаться до низменности и пошлости. Такое […]

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Интернет, связь, телекоммуникации, Новые публикации, Фото-слайдер
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С 1 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МАЯК» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Стоимость подписки для льготной категории граждан составляет 320 руб. 88 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).
Для всех категорий граждан, предприятий и организаций – 393 руб. 60 коп. за полугодие (с почтовой доставкой).
Подписной индекс – 24394.
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Электронная подписка (в формате PDF): 250 руб. за полугодие; 500 руб. за год.

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