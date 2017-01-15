Межмуниципальная газета Пушкинского района Московской области
  • С Днём российской печати!

    С Днём российской печати!

      Сегодня, 13 января, мы отмечаем свой профессиональный праздник – День российской печати. Впрочем, если изначально эта дата касалась только тех, кто трудится в печатных СМИ, то в наше время причастными к ней можно считать всех, кто так или иначе работает на ниве информирования о происходящих в стране, районе или городе событиях. Да, когда-то, безусловно, [...]

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  • Затопило Пушкинский краеведческий музей

    Затопило Пушкинский краеведческий музей

    Любая авария, случившаяся в нашем легкоранимом ЖКХ, неприятна и затратна. Но когда в результате ЧП закрываются музейные залы, «культурная» проблема становится довольно ощутимой, а её решение обычно затягивается. Так хотелось бы, чтобы Краеведческий музей в этом смысле стал исключением!   По какому-то странному стечению обстоятельств, наш уникальный музей в г. Пушкино вышел из строя в [...]

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  • К годовщине «кровавого воскресенья»

    К годовщине «кровавого воскресенья»

      «В нашу прозу с ее безобразьем С октября забредает зима. Небеса опускаются наземь, Точно занавеса бахрома. Еще спутан и свеж первопуток, Еще чуток и жуток, как весть, В неземной новизне этих суток, Революция, вся ты, как есть»   Борис Пастернак, «Девятьсот пятый год».   У нас сейчас революции вспоминать не модно. Вот и столетие Первой русской революции [...]

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  • К сведению подписчиков на электронную версию газеты

    К сведению подписчиков на электронную версию га...

    Уважаемые читатели! Сразу после новогодних каникул, 9 января, на сайте изменится пароль в разделе «архив», куда мы регулярно выкладываем свежие номера «Маяка» в формате PDF. Всем, кто подписался на электронную версию газеты, новый пароль будет выслан на электронную [...]

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  • Общее мнение: проект генплана отклонить!

    Общее мнение: проект генплана отклонить!

    В среду, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы пушкинского Совета депутатов, посвященное обсуждению проекта Генплана города. Председательствовал глава города Сергей Гулин. В обсуждении участвовали депутаты – Виктор Лисин, Юрий Кузьмин, Сергей Гуржин, Александр Чижик, Елена Некрасова и др. Присутствовали несколько горожан-активистов, среди которых я узнал «яблочника» Александра Иванова и Галину Отто. Около часа собравшиеся ждали [...]

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Видео: оказывается музейщики объявление о сборе средств на ремонт не давали

15.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Видео: оказывается музейщики объявление о сборе средств на ремонт не давали

 

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Государство и общество, Новые публикации

С Днём российской печати!

12.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
С Днём российской печати!

  Сегодня, 13 января, мы отмечаем свой профессиональный праздник – День российской печати. Впрочем, если изначально эта дата касалась только тех, кто трудится в печатных СМИ, то в наше время причастными к ней можно считать всех, кто так или иначе работает на ниве информирования о происходящих в стране, районе или городе событиях. Да, когда-то, безусловно, […]

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Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

«Рождественский кубок» остался в Пушкино

12.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
«Рождественский кубок» остался в Пушкино

  В период новогодних праздников Федерация футбола Пушкинского района провела два турнира, для взрослых и детей, разыграв ежегодный «Рождественский кубок» по мини-футболу. КВАРТЕТ ДЕБЮТНОГО ТУРНИРА Седьмого января на паркет Дворца спорта «Пушкино» (ул. Набережная, д. 8), вышли четыре команды юношей 2006–2008 годов рождения. А если сказать точнее, то спорили между собой воспитанники двух «школ» – […]

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Новые публикации, Спорт

Старый Новый год

12.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Старый Новый год

(13–17 января)   …А сто лет назад, в 1917-м, было вот что. Отметив Рождество, граждане готовились к встрече Нового года. В Москве, у Лапина, покупали мясо, дичь и зелень, у Бараковых – рыбу и икру, у Прохорова – глазированные фрукты и белевскую яблочную пастилу, остальное – у Елисеева. За коньяком шли к Шустову, за водкой, […]

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Краеведение, Новые публикации

Затопило Пушкинский краеведческий музей

11.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Затопило Пушкинский краеведческий музей

Любая авария, случившаяся в нашем легкоранимом ЖКХ, неприятна и затратна. Но когда в результате ЧП закрываются музейные залы, «культурная» проблема становится довольно ощутимой, а её решение обычно затягивается. Так хотелось бы, чтобы Краеведческий музей в этом смысле стал исключением!   По какому-то странному стечению обстоятельств, наш уникальный музей в г. Пушкино вышел из строя в […]

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Краеведение, Новые публикации, Фото-слайдер

Царевский полигон ТБО планируют закрыть в нынешнем году

10.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
Царевский полигон ТБО планируют закрыть в нынешнем году

Три полигона твердых бытовых отходов (ТБО) планируют закрыть на территории Подмосковья в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области. «Три подмосковных полигона ТБО прекратят работу в 2017 году. Планируется закрытие полигонов «Каурцево» (Наро-Фоминский район), «Астапово» (Луховицкий) и «Царево» (Пушкинский). Суммарная площадь объектов составляет почти 25 гектаров», — приводятся в материале […]

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Государство и общество, Новые публикации

К годовщине «кровавого воскресенья»

10.01.2017 Добавить комментарий Написал ivanfox
К годовщине «кровавого воскресенья»

  «В нашу прозу с ее безобразьем С октября забредает зима. Небеса опускаются наземь, Точно занавеса бахрома. Еще спутан и свеж первопуток, Еще чуток и жуток, как весть, В неземной новизне этих суток, Революция, вся ты, как есть»   Борис Пастернак, «Девятьсот пятый год».   У нас сейчас революции вспоминать не модно. Вот и столетие Первой русской революции […]

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Государство и общество, Новые публикации, Фото-слайдер

К сведению подписчиков на электронную версию газеты

30.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox
К сведению подписчиков на электронную версию газеты

Уважаемые читатели! Сразу после новогодних каникул, 9 января, на сайте изменится пароль в разделе «архив», куда мы регулярно выкладываем свежие номера «Маяка» в формате PDF. Всем, кто подписался на электронную версию газеты, новый пароль будет выслан на электронную почту.

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Интернет, связь, телекоммуникации, Новые публикации, Фото-слайдер

На радость детворе

29.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox
На радость детворе

Деревянная горка для катания на «ватрушках» и «ледянках» появилась на Кудринке   Таких горок, с которых можно съехать на «ватрушке», «ледянке» или картонке и при этом не вылететь «за борт», не врезаться в дерево или не оказаться на дороге, сбивая с ног прохожих, в нашем городе еще не было. Были другие: «стихийные», как, например, у […]

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Новые публикации, Отдых и развлечения

С Новым годом!

29.12.2016 Добавить комментарий Написал ivanfox
С Новым годом!

  Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет историей. Но до того, как мы его проводим под бой курантов, хотелось бы по традиции подвести некоторые итоги. Конечно, год был непростым, наполненным как радостными, так и трагическими событиями. И мы, сотрудники редакции, благодарны нашим читателям и подписчикам, которые все это время оставались с нами. Вы […]

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Государство и общество, Новые публикации
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